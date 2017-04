Ultimátum a Uber para cumplir ley

La Semov advierte que tiene hasta el 28 de abril para acatar las normas, de lo contrario procederán a sancionar y retirar de circulación los vehículos

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Primero fue la oposición a la reforma a la Ley de Movilidad para regular las Empresas de Redes de Transporte (ERT), luego la campaña en redes sociales #UberSeQuedaGDL para evitar las “afectaciones” que sufriría la empresa con la reforma, y después los amparos tramitados por Uber para incumplir con el registro que exige la legislación.

Guadalajara es una de las 10 ciudades más importantes a nivel mundial para la empresa de transporte, según un comunicado de Uber; sin embargo, opera en la ilegalidad porque se ha amparado contra el registro que exige la Secretaría de Movilidad (Semov), precisa Mario Córdova España, director del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco.

“(Uber) está en la ilegalidad porque no ha cumplido con el registro y con las normas que se le han señalado… entró ilegalmente y sigue ilegalmente, no obstante que se le dio oportunidad de participar y el Gobierno (de Jalisco) fue muy accesible para introducir estos cambios a pesar de los grandes reclamos del sector de taxis tradicionales”.

Este mes, la Semov fue notificada de dos amparos contra leyes, reglamentos, normas y la convocatoria respecto la regulación de las Empresas de Redes de Transporte. Uno fue presentado por Uber México Technology & Software y otro, un recurso colectivo, interpuesto por choferes de esa empresa contra el registro y la convocatoria, ante los cuales la dependencia realiza la defensa jurídica correspondiente.

Como parte de los requisitos para registrarse, Uber se niega a presentar la relación de padrón vehicular y tampoco ha proporcionado las pólizas de seguros de responsabilidad solidaria.

Mario Córdova recuerda que al tratarse de un servicio público debe sujetarse a ciertas reglas de operación y normas estipuladas en la Ley de Movilidad. La Secretaría, expone, debe saber quiénes son los choferes que conducen los vehículos, las características de los autos y si traen seguros de amplia cobertura.

Recomienda que de resolverse el amparo a favor de Uber, el Gobierno del Estado debe apelar la resolución. “Es un asunto que tiene que pelearse porque está de por medio el interés público… no podemos permitir, por la seguridad de los usuarios, que de manera libre y desregulada se esté dando este servicio público”.

Ante esta realidad, lanza un llamado a la Secretaría de Movilidad para que sancione y retire de circulación los vehículos de Uber.

Por su parte, el director jurídico de Movilidad, José Luis Quiroz, dijo que Uber se amparó contra todo lo que una representante de esa empresa ya había avalado con su firma. Sin embargo, Uber y los socios tienen hasta el 28 de abril para registrarse; de lo contrario, procederán a sancionar y retirar de circulación a los vehículos que presten el servicio.

Gustavo Flores, director de Transporte Público, aclaró que ninguno de los recursos promovidos por Uber ha generado suspensiones provisionales, de manera que deben cumplir con el registro antes del 28 de abril. Después vendrán las sanciones.

Las cumplidas

De las cinco empresas que prestan el servicio de transporte a través de plataformas móviles y que ya se presentaron a registrarse ante la Secretaría de Movilidad, cuatro completaron los trámites desde febrero pasado: CityDrive, Cabify, Easy Taxi y Sigo.

El plazo para realizar el trámite de inscripción de unidades y operadores vence a finales de este mes. Una vez que se presenten los vehículos se revisará el modelo de la unidad, así como las características mínimas que deben cumplir.

De pasar la prueba se les colocará un holograma con el distintivo QR, que incluye los datos del vehículo para que puedan realizarse los operativos en calle.

Huye... de la tarifa dinámica

Víctor usaba el servicio Uber desde que comenzó a operar en Guadalajara. Por sus bondades, de inmediato decidió cambiar el convencional servicio de taxis y aplaudió las atenciones que le daban: desde un agua fría y alguna golosina ocasional, hasta una tarifa justa, un conductor bien identificado y el hecho de que iba a bordo de un auto de “lujo”.

Pero a la distancia ha visto cómo el servicio ha reducido en calidad desde que se legisló para que otras plataformas se sumaran al mercado. “Hoy uso cuatro: Easy Taxi, Citydrive, Cabify y… Uber”.

En sus diálogos con los conductores de Uber le han comentado que su comisión subió y ahora deben trabajar más para conseguir lo mismo que ganaban cuando la plataforma inició en Guadalajara. “Por eso han bajado los requisitos y la calidad: son más las opciones en otras plataformas y Uber necesita reclutar más gente”.

Así, todos se quejan: tanto usuarios como los propios trabajadores. Pero su principal molestia con esa empresa no es que ya no entreguen agua, que algunos de sus conductores viajen en shorts o que ya sean pocos los que conduzcan autos de “lujo”. La tarifa dinámica oculta es el problema.

“Ahora Uber no avisa cuando hay. La tarifa dinámica, que es un incremento al costo que se aplica cuando hay sobredemanda, por ejemplo en un concierto o en un partido de futbol, ya no se informa en la aplicación. Y en ocasiones se incrementa hasta cuatro o cinco veces: si tu viaje tenía un costo de 40 pesos, puedes llegar a pagar hasta 200”.

La nueva política de pago en Uber, cuenta, comienza cuando se solicita el servicio. “Te dan un costo estimado y en cuanto lo pides, te cobran en automático. Eso antes no se hacía, y por lo que me cuentan los choferes, sucede porque antes hubo problemas con tarjetas clonadas”.

Además, agrega, la modalidad de pago en efectivo ha abierto un negocio secundario para quienes conducen Uber. “Hacen su negocio aparte… apagan la plataforma y usan el auto como taxi. Lo que ganan así va completo para ellos”.

En el documento también recordó que en su página de internet existe una herramienta en la que las personas A principios de enero de este año, luego de que el Gobierno federal anunció el aumento en los precios de las gasolinas en México, Uber destacó a través de un comunicado el incremento en el costo por kilómetro recorrido en las 31 ciudades mexicanas en las que está presente.Guadalajara fue la que alcanzó el monto más alto. A partir del 5 de enero, los usuarios de este servicio en la capital jalisciense pagan 18.2% más por kilómetro recorrido.Sin embargo, en la Ciudad de México el aumento fue de 15%, mientras que en Monterrey el rango de encarecimiento que estableció esta empresa fue de 15.5% a 16.8 por ciento.Además, en su blog oficial , Uber explicó que la razón de la medida respondió a un análisis profundo que contemplo diversos factores y que principalmente buscó proteger las ganancias de los socios y seguir siendo una opción accesible para los usuarios que esta plataforma tiene en el país.En el documento también recordó que en su página de internet existe una herramienta en la que las personas pueden calcular la tarifa que pagarán por un viaje.

CLAVES

El antes y el después

Eran las 20:30 horas de un viernes cuando Alejandra pidió un servicio de Uber con destino a un restaurante en Niño Obrero. Veinte minutos más tarde le notificaron desde la caseta de vigilancia del fraccionamiento donde vive que la unidad había ingresado al condominio; sin embargo, el conductor nunca llegó y le hicieron un cargo por 75 pesos. “El coche ya había ingresado, pero después de 15 minutos no llegaba a mi casa, entonces llamé al conductor y me dijo que estaba perdido”. Después de explicarle la ubicación de su casa revisó nuevamente la aplicación y su viaje ya había comenzado. “Volví a llamar al conductor y me dijo que había recogido a una pasajero con mi nombre, pero no era cierto, ya estaba circulando por Aviación y me cobraron un viaje que nunca realicé”.

Historias como la de Alejandra se multiplican por decenas por quejas contra el servicio. Antes que el Congreso de Jalisco regulara las distintas plataformas, Uber contaba con una serie de bondades que dejaban muy a la distancia el servicio de los taxis. Así ganó terreno y la simpatía de los tapatíos, pero el servicio inicial perdió carisma y calidad.

Éstas son algunas de las bondades que acompañaron a la primera generación de Uber y que hoy se conservan sólo en contadas excepciones:

Autos de lujo

La modalidad Black era la única entonces, y los usuarios se desplazaban en unidades de lujo. Hoy, la mayoría son autos pequeños y austeros.

Obsequios

El conductor entregaba una botella de agua fría al usuario; incluso le ofrecía alguna golosina de cortesía. Hoy esa es una bondad exclusiva del servicio Black.

Clima

Abordar un vehículo de Uber significaba dejar atrás el calor o el frío. Ahora es necesario pedir que se encienda el aire acondicionado y contar con que el trabajador acceda a encenderlo.

Atenciones

Desde abrir la puerta al pasajero hasta permitirle que decida la música. Hoy eso no sucede, y la elección musical queda a criterio del conductor.

La ruta

Si el sistema de posicionamiento satelital ha trazado una ruta, pero el pasajero reconoce algún atajo para llegar más rápido a destino, su decisión se respetaba. En la actualidad son pocos los conductores que priorizan un criterio distinto al del GPS.

Vestimenta y exámenes

Los choferes eran reconocidos por su vestir formal. Hasta con corbata. Hoy algunos usan bermudas o pantalones cortos.

Los filtros de ingreso como trabajador de Uber constaban de pruebas de dopaje y de manejo. Hoy sólo se requiere contar con licencia de conducir vigente.

EN VOZ DE LOS USUARIOS

“Yo tuve una mala experiencia. En una ocasión pedí un Uber y el conductor sólo dio vueltas pero nunca llegó. Le marqué varias veces y no contestó. Al final, el conductor canceló el viaje y me cobraron el servicio lo cual me parece muy injusto”. América Plascencia

“Ya cualquiera lo dejan ser chofer de Uber. Me ha tocado ver unos que no conocen la ciudad y se espantan cuando le dices una ruta diferente a la que les da el teléfono, otros te piden referencias para llegar a plazas o lugares muy conocidos… Es triste que ya sea común ver esas malas prácticas”. Leo Iván Andrade

“Dejé de usar Uber porque aunque no hubiera trafico manejaban muy lento para cobrar mas. Cuando es tarifa dinámica el precio es carísimo y ellos mismos apagan la aplicación para que aumente el precio”. Farah Ochoa

“¡Ya no hay honestidad! El chofer ofreció su cargador para el celular de mi sobrina. Al bajar se percataron que el celular se había quedado en el coche y ahora el tipo dice que jamás estuvo el celular ahí”. Alma López

“No sé si con algún propósito la ruta que les aparece en su móvil es la ruta más larga. Yo he pedido varios para que se trasladen familiares y con todo y que les doy la ruta, se van por otra más larga”. Antonio Juan Contreras

RENTA DE AUTO EN UN CLIC

Conseguir trabajo como conductor de Uber es tan sencillo como navegar por Facebook. El único requisito es habilitar una cuenta en esa red social y tener licencia de conducir.

En la página “Socios y choferes Uber Gdl”, que cuenta con más de mil 100 miembros, es posible encontrar varias oportunidades de negocio. Hay quien asegura “rentar carro para 12 horas”. ¿Los requisitos adicionales? De preferencia trabajar de noche, ser casado y vivir cerca del Rastro tapatío.

Los usuarios de esa red social ofrecen informes adicionales a través de su teléfono celular o de un mensaje directo.

Otro “socio” renta un Chevrolet Aveo modelo 2017 “ya en plataforma para Uber” para trabajarlo a toda hora y todos los días. Las prácticas tradicionales de pago de cuota han sido heredadas de los taxis convencionales, y llegaron a la empresa que prometía un modelo distinto de traslado.

Rentar un Versa para el mismo fin cuesta dos mil 300 pesos, con un depósito “no negociable” de dos mil 200 adicionales. “Veo su anuncio y uno se da cuenta que no sale esa cantidad”, escribe un miembro de la página. Otro, que sí está interesado, promete “no subir a nadie desconocido”, lo que garantiza seguridad para el vehículo.

Camionetas y autos compactos por igual. Todos con modalidad de renta para ser utilizados como unidades de traslado de pasajeros y con rentas mínimas de dos mil pesos por semana.

Otro problema es que los controles para la contratación de choferes son cada vez menos rigurosos: nuevos e improvisados, poco amables y mala apariencia.

El Instituto de Movilidad ha detectado que personal de Uber entrega volantes en las calles para reclutar choferes, principalmente en el cruce de Juárez y 16 de Septiembre, “tienen un gran problema de contratación de choferes”, mientras otras compañías tienen procesos de reclutamiento que incluyen revisión de antecedentes, exámenes sicológicos, toxicológicos y cursos de inducción.

La otra omisión es el servicio de entrega de alimentos conocido como Uber Eats, pues a decir de Mario Córdoba no está contemplado en la Ley de Movilidad, “es otra más de las irregularidades que comete Uber, la ley fue para transportar pasajeros, no para transportar alimentos, simplemente hacen lo que quieren… sino están operando bajo permiso no deben circular”.

También incumplen en Querétaro

La historia de Uber en Guadalajara es muy similar a la que ocurre en Querétaro. Al no cumplir con los con los requisitos de la convocatoria que le permitiría operar, el Instituto Queretano de Transporte decidió negarle el registro, de tal forma que cualquier automóvil que preste el servicio de Uber opera en la ilegalidad.

Pese a ello, funciona en Querétaro gracias a un amparo. En Querétaro, 20 plataformas de transporte lograron su registro.

