Piden tren eléctrico urbano para Tlajomulco

Desde hace tres semanas circula una petición en la plataforma change.org para implementar el servicio

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- Una petición en la plataforma change.org, iniciada hace tres semanas, pide al Gobierno del Estado y Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementar un tren que conecte Tlajomulco con Guadalajara.

La solicitud fue iniciada por Adrián Salinas Tostado, ex regidor de Tlajomulco, y pretende recolectar 30 mil firmas para que las vías ya existentes para construir un tren suburbano, como los que ya existen en el Estado de México y que contarían con cuatro estaciones entre Tlajomulco y Guadalajara.

Una de las ventajas sería la reducción del tiempo de traslado de las más de dos horas que lleva actualmente moverse de uno a otro de estos puntos, contra 40 minutos que tardaría el recorrido en tren.

El ex regidor reclama que no hay alternativas dignas de transporte para la población de Tlajomulco puesto no se realizó ningún tipo de planeación para el crecimiento urbano, lo que derivó en un costoso y mal servicio de transporte público.

Según se explica en la petición las leyes federales contemplan el uso de estas vías para el transporte de pasajeros si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza la petición correspondiente.