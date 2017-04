Apuestan a la mediación para resolver conflictos

Los mediadores certificados del ITESO utilizan un espacio del Instituto de Justicia Alternativa para ofrecer sus servicios de forma gratuita

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- Claudia Estrada, coordinadora de la Clínica Ignacio Ellacuría del ITESO, afirma que una de las líneas de atención de este despacho universitario es la mediación como método alterno para solucionar los conflictos.

“Hemos tenido casos de éxito donde, en vez de que un divorcio se lleve por la vía contenciosa, lo llevamos a cabo por mutuo consentimiento”.

De acuerdo con el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), a través de este tipo de atención los mediadores intervienen únicamente para facilitar la comunicación entre las partes de un conflicto para que convengan una solución.

Los mediadores certificados que tiene este espacio, que se puso en marcha en 1998, utilizan un centro del IJA para ofrecer sus servicios de forma gratuita.

“Lo que importa son los sentimientos de las partes, resolver el conflicto de raíz y no como un método adversarial por parte de un juez, donde solamente se aplica la ley a un caso en concreto, sin importarle lo que sienten y lo que piensan las personas involucradas”.

Cuando los asuntos no pueden resolverse a través de los métodos alternos o cuando existen violaciones graves a los derechos humanos realizan litigios ordinarios o estratégicos.

Actualmente, la clínica opera con dos asesores, un asistente administrativo y alumnos de las licenciaturas en Derecho, Psicología, Relaciones Internacionales y Comunicación, quienes ofrecen asesorías los lunes, miércoles y viernes de las 09:30 a las 13:30 horas.

Luis Rivero, asesor técnico, remarca que la clínica también es un bufete social en el que las personas que acuden no sólo tienen problemas jurídicos sino también de acceso a la justicia. Asegura que las principales barreras que llevan a la gente al ITESO no son principalmente económicas y se relacionan con la desconfianza que tienen hacia los abogados.

“A los abogados de afuera muchas veces les da miedo explicar bien los asuntos por temor de perder al cliente o por tratarse de asuntos muy pequeños… no les interesa y nomás los despachan. Acá las personas sí reciben una buena asesoría y un buen acompañamiento”.

El otro asesor, Herman García, comenta que en la clínica hay un grupo de abogados colegiados que analizan cada uno de los casos que llegan con el objetivo de buscar alternativas y el tipo de acompañamiento que podrían ofrecer a las personas.

Agrega que otros asuntos que se abordan están relacionados con la falta de acceso al agua, desalojo y la atención de migrantes.

Asesorías

550 asesorías se ofrecieron en la Clínica Ignacio Ellacuría del ITESO entre 2015 y 2016. Además, cada año llevan a cabo alrededor de 100 litigios y 70 mediaciones.

LAS FRASES

"Nuestro principal objetivo es dar una atención integral a la gente que no cuenta con recursos económicos, así como los que no pueden acceder a la justicia. Damos asesoría jurídica y acompañamiento psicológico".

Claudia Estrada, coordinadora de la Clínica Ignacio Ellacuría del ITESO.

"Tenemos la manera de no cobrarles las cuotas a las personas siempre y cuando se haga un estudio socioeconómico y determinemos si realmente tienen un alto grado de pobreza".

Guillermo Ramos, coordinador jurídico de los Bufetes Jurídicos de Servicio Social de la UdeG.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Apoyan prestadores de servicio problemas legales de la población

Guillermo Ramos, coordinador de los Bufetes Jurídicos de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que muchos de los alumnos que colaboran en estos despachos tienen experiencia profesional, pues llevaron a cabo prácticas en diversos juzgados.

“Vemos a las personas que tienen un poquito más de experiencia, nos ayudan a estar instruyendo a otras personas. Nosotros estamos al pendiente de todo lo que ellos están haciendo jurídicamente. Esto con la cuestión de llevar un juicio favorable y que no le cueste más al usuario”.

Sin embargo, en las oficinas ubicadas en Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Ciudad Judicial participan 22 prestadores de servicio que, gracias al trabajo que realizan, pueden adquirir más conocimientos.

Uno de ellos es José Miguel Hernández. A sus 21 años, este alumno del octavo semestre recuerda que decidió formar parte de este espacio en noviembre pasado porque le contaron que allí se adquiere experiencia profesional.

“El primer día me pasaron una contestación de demanda con término de cinco días. No tenía mucha práctica. Tenía que trabajar bajo presión, algo que no había hecho. Me puse a estudiar y sin problemas la pude sacar a tiempo. La semana pasada salió la sentencia de la contestación que hice y absolvieron a mi cliente”.

José Miguel dice que uno de los asuntos más difíciles que atendió se relacionó con una pareja en la que el hombre solicitó al juez la custodia del hijo de ambos, de cuatro años, sin que le fuera concedida.

“En noviembre del año pasado la señora desapareció, se fue con el niño. Procedimos a hacer denuncias ante la Fiscalía, ante la PGR, nos dimos cuenta de que la señora tiene una orden de aprehensión vigente”.

En el caso de Alejandro Mejía, también estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Derecho, el apoyo de los asesores es importante para que los alumnos sepan cómo llevar los asuntos.

“El primer día que llegamos nos asignaron un asunto. Nos dieron los documentos y la situación que planteaban, que era rectificación de un acta de nacimiento. Primero te dan el asunto y luego hacen rectificación de tu trabajo para que no haya problema”.

Enfrenta problemas por acta de nacimiento

Marisela López Torres llegó a los Bufetes Jurídicos de Servicio Social de la UdeG gracias a la recomendación de una compañera de trabajo. Ella le dijo que sólo le cobrarían 50 pesos por la consulta. Sin embargo, le especificó que tendría que cubrir los gastos que se generaran durante el procedimiento.

“Me dijeron que aquí ayudaban a la gente que no tenía. Por eso vine a buscar asesoría”, dice Marisela, quien acudió para que la ayudaran a realizar una corrección en el acta de matrimonio de su madre.

Cuenta que en el acta de nacimiento de su madre aparece el nombre M. Mercedes, pero en la de matrimonio sólo se registra Mercedes. Por este detalle, la señora de 84 años no tiene acceso al Seguro Social ni recibe su pensión alimenticia.

A Marisela le urge resolver este problema, pues su mamá tiene problemas de salud y hace poco tuvo un infarto.

La persona que escuchó a Marisela, una mujer que la trató con amabilidad, le dijo que necesitaba unos documentos para tramitar la demanda. Desde que llegó al espacio hasta que se sentó a la mesa con ella, pasaron menos de 10 minutos.

Pide ayuda para no ser desalojada

María Reyes Puente, vecina de la Colonia Santa Margarita en Zapopan, acudió a los Bufetes Jurídicos de Servicio Social de la UdeG para pedir asesoría. Esta mujer de 60 años busca que no la saquen de su casa, en la que vive desde hace 40 años.

Afirma que hace años su esposo y su cuñado compraron el terreno, pero su error fue confiar a ciegas en el vendedor, a quien no le pidieron ningún tipo de documentación. Actualmente ella, su marido y su suegra, de 93 años, habitan en ese espacio. Sin embargo, hace unos días llegó una persona a su casa y le dijo que tenía ocho días para abandonar la finca. María contesta que no quiso hablar con ella, sino con su marido, que tiene problemas de salud mental.

Ante el problema, una amiga le recomendó a María que buscara ayuda en el Ayuntamiento de Zapopan. Allí le recomendaron pedir apoyo en los bufetes de la UdeG, en donde le cobraron 50 pesos por la consulta y le dijeron que, si su asunto avanza, tendrá que pagar 200 pesos cada mes como gasto de recuperación.

Lo asesoran para volver a conducir su camioneta

Hace más de un mes, a Juan José Rosales Eleuterio, de 39 años, le robaron su camioneta afuera de su casa. Sin embargo, 15 minutos después la recuperó: los ladrones la dejaron a unas cuadras.

Como ya había reportado el robo, Juan José volvió a llamar a las autoridades para avisarles. Los oficiales que llegaron registraron el hecho y le entregaron en resguardo el vehículo. La única condición que le pusieron fue que levantara el reporte en la Fiscalía, para lo cual necesitaba los documentos que acreditaran que él era el propietario.

“El punto es que el vehículo me lo vendió un familiar y no hicimos el cambio de propietario. El vehículo todavía está a nombre de este familiar, pero regresó a su pueblo. No tengo contacto ahorita con él. Por esa razón no pude levantar el reporte de robo. Yo tengo los documentos”.

Juan José apunta que en la Fiscalía le recomendaron acudir a los Bufetes Jurídicos de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde le ayudarían a resolver su problema y a volver a manejar su camioneta, que no puede circular y actualmente se encuentra guardada.

LA CIFRA

1,500 casos se han atendido en los Bufetes Jurídicos de Servicio Social de la UdeG en lo que va de 2017, en su mayoría relacionados con problemas de desalojo y divorcios contenciosos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Divorcios, entre los casos más atendidos

Álvaro Ruvalcaba Ascencio (académico de la UdeG)

Para el miembro de la División de Estudios Jurídicos, los divorcios están entre los casos más atendidos por los abogados de la Entidad.

Destaca que si bien anteriormente las personas tenían que probar las causas, de acuerdo con el Artículo 404 del Código Civil, para solicitar un divorcio, en la actualidad, debido a un decreto de la Suprema Corte, pueden separarse sin necesidad de exponer los motivos.

Resalta que los asuntos relacionados con la violencia en contra de las mujeres tuvieron un crecimiento en el Estado. “El Gobierno creó el Centro de Justicia para las Mujeres, entonces si una mujer es violentada puede acudir a esta dependencia y le van a dar ayuda legal, psicológica. Los agentes del Ministerio Público adscritos a este centro tienen la facultad de dictar medidas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Agrega que los problemas con el arrendamiento de propiedades también están entre los más abordados. “Es gente que deja de pagar sus rentas. Es muy común que arrenden para casa y al mismo tiempo lo empiezan a subarrendar”.

UNIVERSITARIOS

Bufetes Jurídicos de Servicio Social de la UdeG

Dirigido a personas de bajos recursos. Brinda asesorías jurídicas, psicológicas y de trabajo social a personas de bajos recursos. Las apoya instaurando juicios según el caso, en los ramos de derecho familiar, mediación y conciliación, derecho civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, agrario y amparo, entre otros. Ofrece terapia psicológica a todas las personas que la soliciten para manejar situaciones emocionales, sobre todo en el área familiar.

Ubicación: Coronel Calderón #636, entre Hospital y Juan Álvarez.

Números telefónicos: 36135581 y 36135525.

Correo: bufetesjuridicos@csh.udg.mx

Clínica Ignacio Ellacuría del ITESO

Es un proyecto que colabora en la formación de redes para la construcción de una sociedad más justa, fundamentada en los derechos humanos y la cultura de la paz. Ofrece diversos servicios de acceso a la justicia a organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad del ITESO y a la sociedad en donde se le requiera.

Ubicación: Edificio Q2 del ITESO.

Número telefónico: 36693434, extensión 3496.

Correo: claudiaestrada@iteso.mx

