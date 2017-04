Analco acompaña la soledad de la Virgen María

La figura religiosa recorre las calles del barrio para cerrar eventos de Semana Mayor

GUADALAJARA, JALISCO (15/ABR/2017).- La Virgen de la Soledad recorrió esta mañana las calles de Analco para cerrar la serie de procesiones que movilizaron a los fieles del tradicional barrio tapatío durante la celebración de la Primera Gran Procesión del Silencio y la Vía Dolorosa.



José Dolores Aguayo González el padre "Lolo", vicario parroquial de San José de Analco, explicó que la Virgen de la Soledad es una de las advocaciones de María que representa al último de los siete dolores que sufrió durante la vida de su hijo.



El primer dolor fue la profecía de Simeón de que el Niño Jesús sería la ruina y resurgimiento de muchos en Israel, el segundo fue la huida a Egipto, el tercero El Niño Jesús perdido en el Templo, el cuarto encontrarse a su hijo camino al Calvario, el quinto fue verlo crucificado, el sexto el descenso de la cruz y el séptimo la soledad.



"La soledad es un estado de ánimo del ser humano. Es la ausencia de personas, lugares y cosas que dejan al alma en un trance que causa un dolor", indicó.



"María sufrió como ser humano el dolor de la pérdida de su hijo aunque tenía la esperanza de que Dios no dejaría a su hijo en la muerte pero no sabía ni cómo, ni cuando, era algo muy incierto".



Según San Ignacio de Loyola, a la primera persona a la que se apareció Cristo resucitado fue a María aunque no se relata así en el Evangelio, explicó el Padre Lolo.



El sábado santo por la mañana es un día alitúrgico y no se celebra misa hasta la noche, cuando es la vigilia. Por lo que se suple con este gesto de devoción popular para interiorizar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo.



En la procesión participaron alrededor de 200 personas ente acólitos, damas de luto, sacerdotes y los fieles. Al igual que las otras, partió del templo de San José hasta San Sebastián.



Hoy se celebra a las ocho de la noche en la parroquia de San José la vigilia pascual y a las nueve en San Sebastián. Este domingo concluyen las actividades de la primera Gran Procesión del Silencio y la Vía Dolorosa en Analco.



EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS