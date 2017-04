Acompañan a Jesús en su calvario

Fieles realizan la representación del Viacrusis del barrio de Analco

GUADALAJARA, JALISCO (14/ABR/2017).- "Muévanse mujeres", "Como no puedes sólo, te tienen que ayudar", "Ándale, apúrate", le gritan los soldados romanos al hombre que representa a Jesucristo en el Viacrucis del barrio de Analco. Antonia Hernández Jasso es una de las féminas que ayuda al hijo de Dios a levantar la Cruz; ya lleva cuatro estaciones.

"Es hermoso acompañar a Jesús en su calvario, de que lo crucificaron, así como nuestro señor falleció por nosotros, nosotros nos sacrificamos por él también", dice Antonia, cuyos ojos se ponen llorosos de emoción al explicar sus sentimientos. La mujer cuenta que vive en Chicago pero regresa en estas fechas a Guadalajara para visitar a su hija, quien habita en el barrio, en la calle Nicolás Bravo.

"Cada año vengo a participar, me deja muchas enseñanzas, depende de la fe que las personas tengan, todas las estaciones dejan algo, a mi suegra le gustaba mucho aunque Diosito ya la recogió pero ella también participaba, son las tradiciones que uno puede seguir haciendo según la fe de la persona, para mí es bien hermoso", dice mientras alienta a unas niñas a que ahora ellas ayuden a Jesús poco antes de la estación XII, cuando este muere en la Cruz.

Las mujeres, los jóvenes, los niños, las personas de la tercera edad o los enfermos son convocados para que apoyen al hombre que va descalzo, sudoroso bajo el Sol. José de Jesús Velázquez, vecino de Analco, encabeza a los ayudantes en la última estación, cuando el hijo de Dios es sepultado.

"Cada año compartimos el dolor de nuestro señor Jesucristo, nos pidieron que cargáramos la cruz por enfermedad, tengo una enfermedad de mis bronquios, mis pulmones y con todo mi amor tratando de sentir un poco lo que sintió nuestro señor en este tiempo", explica.

José de Jesús dice que la parte de las tres caídas es donde se siente más triste e identificado con el dolor de Cristo. "Para mí es un momento muy especial la Semana Santa, el Viacrucis, me voy feliz, es como una reivindicación, sentirme bien, volver a encontrar la brújula de la vida de uno, uno a veces se queja de cosas y Jesucristo nos demuestra cada año que él está allí para nosotros"

Velázquez señala que su participación, aunque pequeña, lo llena de alegría. "Es una cosa muy hermosa, lo máximo como católico que soy, ver este mundo que está un poco mal. Que a pesar de cómo está la situación en nuestro país haya tanta gente que se acerca todavía, ver niños y jóvenes".

El Viacrucis comenzó minutos después de las 10:00 horas en el templo de San José de Analco y se realizó por calles como Constitución, José Luis Verdía, Antonio Bravo Sánchez, Bartolomé de las Casas, 28 de enero, Guadalupe Victoria y Cuauhtémoc, hasta llegar a la parroquia de San Sebastián. En el recorrido, de aproximadamente dos horas, participaron niños, jóvenes y adultos; algunos se movieron en sillas de ruedas o bicicletas.

Una década de representar a Jesús

Víctor Vaca Flores fue uno de los hombres que representó a Jesucristo en las estaciones, específicamente en la número X. "Cuando es despojado de sus vestiduras, es una representación que yo creo que es buena, sobre todo como creyente, como católico es hacer vivo el evangelio", indica.

Vaca Flores, quien es de El Santuario, subraya que lleva participando en viacrucis desde hace diez años y que cada vez trata de mejorar, ya sea en el vestuario o en detalles como ejercitarse adecuadamente. "Como creyente digo que nadie somos dignos de representar a Jesús pero me deja buena satisfacción, te emocionas, a veces derramas lágrimas. Esta vez como no iba a ser cargar la cruz no me preocupé tanto por el ejercicio, eso por un lado pero por otro lado siempre cuido la doctrina, la fe, formarme en ese sentido, leer el evangelio".

El joven resalta que es la primera vez que participa en Analco, pero que ha estado en otras parroquias, obras de teatro e incluso en el Santuario de los Mártires. "Tenía mucho interés en hacer la imagen plástica, la representación de una estación, eso no lo había hecho, así como las imágenes que tiene cada viacrucis, me pareció novedoso".

EL DATO

Esta noche en Analco se llevará a cabo la Primera Gran Procesión del Silencio y la Vía Dolorosa. Más información en https://www.semanasantaenguadalajara.com/

EL INFORMADOR/ILSE MARTÍNEZ