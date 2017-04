La Minerva estará lista para celebrar campeonato de Chivas: Alfaro

El alcalde de Guadalajara dice que la restauración quedará al terminar el torneo de Liga

GUADALAJARA, JALISCO (14/ABR/2017).- El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro indicó que la restauración de La Minerva quedará lista para celebrar el campeonato de Liga de las Chivas. Explicó que en los próximos días se procederá a soldar las placas externas de la escultura.



Los estudios de la restauradora Karla Jáuregui revelaron que el monumento no tiene estructura interna y que sólo se sostiene por cruces de varillas y un volado de concreto de dos metros. Además, tiene un balazo en el escudo y hasta capas de lacas, pinturas e impermeabilizante de azotea sobre el bronce.



"Para que no se asusten si la ven como Frankenstein, no va a quedar así", indicó el primer edil. "Espero que esté lista a más tardar en mayo, que es la fecha que tenemos de plazo. Ahorita estamos en la parte de soldaduras externas y luego entraremos a la etapa de pintura final".



"Ya se concluyó el proceso de soldadura por dentro que eres fundamental. Tenemos que hacer el proceso de soldadura externa para luego pasar al detallado para que quede como nueva".



Se han manejado varias fechas para la conclusión de los trabajos: en noviembre para el maratón de Guadalajara y la más reciente en marzo. Sin embargo, el daño de la escultura es más grave de lo que revelaron los estudios iniciales y la duración de los trabajos se ha extendido.



"El daño que se ha encontrado es mucho mayor, no sólo de la estatua si no de la base y del sistema hidráulico de la fuente. Eso también va a quedar totalmente renovado ", señaló el presidente municipal y explicó que aún se encuentran en el techo presupuestal de ocho millones de pesos.



"No hay movimiento en el techo presupuestal. Se ampliaron los alcances de la intervención por el estado del sistema hidráulico y de la base. También ya se restauró el letrero, va a quedar como nueva".

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS