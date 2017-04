Visitan los Siete Templos para mantener viva la tradición

Cientos de católicos llegan al Centro tapatío para comenzar su visita

GUADALAJARA, JALISCO (13/ABR/2017).- Desde hace más de 70 años, la señora Francisca Castillo Orozco ha mantenido viva la tradición de visitar cada Jueves Santo los Siete Templos. Acompañada de una vecina, ambas con caminar lento, realizaron el recorrido, que como cada año, en esta ocasión reunió a miles de feligreses en el Centro de Guadalajara.

Francisca se trasladó desde una de las colonias de Tonalá e inició el recorrido en los dos templos de Aranzazú, después caminó a la Catedral Metropolitana para rezar a los pies de la puerta principal las 14 estaciones del Vía Crucis para recordar, “lo que él sufrió (Jesús) por nosotros”.

Las oraciones son breves, pues la señora María Luisa Pérez, que la acompaña, tiene una “vena reventada” en una de sus piernas que le duele más cuando se queda parada que al caminar; por ello, apenas alcanzaron a visitar el Señor de las Aguas, ubicado casi al ingreso de la iglesia.

Después se trasladaron al templo de la Merced y a San José, “y a veces termino (el recorrido) allá en mi parroquia en el Señor de los Milagros, y a veces como también me queda en corto, la Purísima Concepción, y ahorita estoy pensando en ir al templo, uno que está por acá. Ya los terminamos, y ya nos vamos tranquilas”.

La señora Castillo Orozco tiene 80 años, y recuerda que desde niña acudía con sus papás a las Siete Casas, “crecí, me casé y le seguí con mi esposo, porque también a mi esposo le gustaba (realizar el recorrido), ya tuve hijos, pero ya se casaron, ya tienen hijos, no me quieren seguir”.

Tiene ocho hijos de 60 a 40 años, y así como se ponen sus ojos llorosos cuando recuerda el sufrimiento de Jesús, lo hace cuando lamenta el que ellos no la acompañen, “el rezo dice: hay que pedir por los que no piden, hay que orar por los que no oran”.

Lleva a su hijo para que siga la tradición

Laura Gabriela Mendoza quien vive en Tonalá, sintió la necesidad de acudir a dar gracias, y por primera vez, realizar el recorrido de las Siete Casas acompañada de su hijo menor, Ángel Gabriel Limón.

“Desde años pasados ya tenía las ganas de traerlo a que siguiera la tradición, pero no habíamos tenido oportunidad y en esta ocasión decidimos venir a hacer la visita de los siete templos”.

Ángel Gabriel aseguró que quiere seguir esta tradición, “se siente bonito recorrer los siete templos”.

Las tradicionales empanadas

“¿De qué le damos?”, es una de las frases más escuchadas entre los corredores de venta de las tradicionales empanadas, que se instalan en el centro tapatío durante Semana Santa.

La señora Rocío Ávila quien tiene alrededor de 20 años con la venta de este producto, se instaló en el paseo Pedro Loza, a un costado del templo La Merced, uno de los más visitados durante estos días.

Sin embargo, comentó que a partir de este jueves comenzaron a mejorar las ventas: “ayer estuvo medio flojón, pero ahora sí hay más movimiento, un poquito más de gente”.

Ávila agrega: “antes se vendía muchísimo, ahora pinta pa’ bien, pero sí, anteriormente se vendía más”, lo cual atribuye a que posiblemente ahora son más vendedores.

Las empanadas más vendidas son las de leche, cajeta, zarzamora, fresa y las de guisados.

Además de las empanadas, las aguas frescas fueron de las más solicitadas para contrarrestar el calor que hacía.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ