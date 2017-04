Sin migrar a nuevas tarjetas, más de 11 mil beneficiarios de Sedis

Los beneficios son muchos, entre ellos el que la cuenta es personal y habrá una mayor transparencia en la entrega del recurso

GUADALAJARA, JALISCO (12/ABR/2017).- A partir de que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) comenzara con la migración de monederos electrónicos a tarjetas bancarias personalizadas, para los beneficiarios de sus programas sociales, 37 mil 346 ya terminaron su trámite. Sin embargo, aún faltan 11 mil 124 por realizarlo.

“El procedimiento ha sido tortuoso para los usuarios porque primero deben venir a la secretaría a actualizar sus datos y para algunos usuarios este tema es complejo, pero no hay otra manera de hacerlo. Y, por otra parte, está el hecho de ir a una institución bancaria a abrir una cuenta, pero así es como se debe hacer y por eso pedimos mucha comprensión”, comentó el titular de Sedis, Miguel Castro Reynoso.

A pesar de que el trámite puede ser complicado para los beneficiarios, los beneficios son muchos, entre ellos el que la cuenta es personal y habrá una mayor transparencia en la entrega del recurso.

“Estamos hablando de que realizamos el cambio de tarjetas, de lo que anteriormente eran monederos electrónicos a cuentas bancarias personales. Lo cual nos permite que todas las cuentas en donde se entregan los apoyos, tengan un nombre y una personalidad, es decir que la cuenta pertenece al beneficiario y eso es un gran avance porque ellos pueden realizar trámite con una cuenta propia”, dijo el director general de Programas Sociales, Moisés de Jesús Maldonado Alonso.

De quienes faltan por concluir el trámite, cinco mil 603 no han recogido su tarjeta y cinco mil 521 no han abierto su cuenta bancaria, por diferentes circunstancias, desde un problema con el banco, hasta no poder salir de su casa, como es el caso de alrededor de 70 adultos mayores, a los que Sedis estará visitando en los próximos días.

"A quienes por alguna razón tengan un tema pendiente con alguna institución bancaria, lo que nosotros les pedimos es que puedan dirigirse con la secretaría, porque nuestro interés es atender a la población y poder darles una respuesta oportuna”, subrayó Castro Reynoso.

Además, existe 462 menores de edad que no pueden abrir sus cuentas, pero deberán hacerlo por medio de un tutor.

Los beneficiarios que no han podido abrir su cuenta o no han pasado por su tarjeta, deben ir a su institución bancaria Banamex para abrir una cuenta Perfiles y presentar la copia del contrato en la dirección del programa correspondiente.

Amplían programa Familias Sin Fronteras

Los residentes de la Región Altos Norte tendrán la oportunidad de visitar a sus familiares que viven en Estados Unidos y que, por motivos de una irregularidad migratoria, no pueden salir de aquel país. Son 40 las visas humanitarias que entregará Sedis en esa zona del Estado y, el secretario, Miguel Castro Reynoso, llamó a la población a acudir a su Presidencia Municipal y hacer el trámite correspondiente para aplicar al programa.

“Hemos recibido, solamente, 85 expedientes, recordemos que habrá hasta 40 visas de carácter humanitario. Hacemos una invitación a las personas que viven en la Región Altos Norte, para que tengan en cuenta que la convocatoria tuvo una ampliación y se cerrará hasta el día 23 de abril”.

El programa va dirigido a adultos mayores que no han visto a sus familiares en, por lo menos, 10 años. Quienes hagan esta solicitud no deben haber tenido problemas con la justicia de Estados Unidos, ni haber sido deportados y deben comprometerse a regresar.

Castro Reynoso subrayó que los familiares de estas personas no están en peligro de ser deportados, sólo por realizar el trámite, ya que el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara no cruza esta información con la Policía Migratoria.

Hasta el momento, se han entregado poco menos de 100 visas para que los jaliscienses puedan ver, una vez más, a sus seres queridos que, por algún motivo, migraron al país vecino del Norte de forma ilegal.

EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN