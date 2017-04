Desaprovechan vía corta a Puerto Vallarta

Vacacionistas que han utilizado la nueva ruta de Jala a Compostela valoran que sea 'un tramito más seguro'

GUADALAJARA, JALISCO (12/ABR/2017).- En los primeros días de operación, muchos automovilistas desconocen aún la opción del tramo de la vía corta a Puerto Vallarta, por lo que no la han aprovechado.

La vía corta a Puerto Vallarta, de Jala a Compostela, abrió el sábado pasado.

Se espera que hoy y mañana se alcancen entre dos mil y tres mil vehículos por jornada que se tienen proyectados para este camino; también para el regreso de vacacionistas el próximo domingo se prevé un mayor uso de la ruta.

“Seguramente todavía no lleguemos a esa cantidad; número uno, no los hemos podido cuantificar porque no están las casetas en operación; número dos, en la medida que sepan que el tránsito está abierto a la operación en el tramo Jala-Compostela y se les esté canalizando de manera adecuada, seguramente vamos a llegar a los dos mil o tres mil vehículos al día”, mencionó Salvador Fernández Ayala, director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Por la vía Guadalajara-Tepic, camino de un carril por sentido que normalmente se utiliza para viajar a Puerto Vallarta, en temporadas vacacionales como la actual transitan en promedio 10 mil vehículos al día.

Aunque hay usuarios que señalan que es relativo el ahorro en tiempo en la nueva carretera de cuota, que es gratis durante un mes, Fernández Ayala enfatizó que es un camino más seguro con dos carriles por sentido, contra uno en cada dirección de la otra vía, y se garantiza un ahorro de tiempo de al menos media hora, al recorrer los 54 kilómetros de Jala a Compostela incluido el ramal de 13 kilómetros en este último sitio, el cual hace operativa la nueva vía.

Asimismo, el funcionario mencionó que al llegar a las casetas de cobro como la de Compostela, los tiempos de espera para cubrir la cuota serán mayores tanto si se viaja por el nuevo tramo como por la Guadalajara-Tepic, ya que por ser temporada vacacional hay mayor carga vehicular.

Respecto al nuevo tramo carretero en operación, el automovilista Antonio Robles señaló que “al terminar esta nueva autopista te regresan a Compostela, la sensación es inmediata que vas de regreso o estas rodeando...después de la caseta de Compostela regresas a la realidad del tráfico horrible hasta terminar la carretera de ida y vuelta”.

No obstante, usuarios de la vía coinciden con la SCT en que recorrer la autopista es más seguro, “por lo menos es un tramito más seguro”, manifestó por su parte Alfredo Arroyo.

Fernández Ayala reconoció que será mayor el beneficio de transitar por la vía corta cuando en diciembre se abra la segunda etapa de 31 kilómetros que van de Compostela a Las Varas; y sobre todo, cuando esté lista la tercera fase que irá de Las Varas a Bucerías.

Añadió que el tema de señalética se reforzará la próxima semana.