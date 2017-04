Tapatíos aprovechan viajes gratuitos durante vacaciones

Se pasean por el interior de Jalisco sin costo mediante programa de la Secretaría de Turismo

GUADALAJARA, JALISCO (12/ABR/2017).- Juanita González cuenta que se hubiera quedado en casa durante las vacaciones si no se hubiera ganado boletos para los recorridos gratuitos que ofrece la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), pero su nombre fue de los elegidos en el sorteo realizado y ahora está por abordar, junto a sus hijos, el camión que la llevará a conocer Ameca.

“Tengo en el Face a la Secretaría y allí me apareció que iba a haber un sorteo para varios lugares, y pues afortunadamente nos tocó”, explica mientras su hijo la abraza, en la explanada del Teatro Degollado.

Juanita dice que el niño y sus dos hermanas, están emocionados. “No hemos ido, vamos a conocer apenas, aprovechando que están de vacaciones los vamos a llevar. Dicen que hay un río que está bonito y templos”.

El camión llega y los demás viajeros empiezan a subir poco antes de las 08:00 horas, entre ellos Mariana Livier Navarrete, quien invitó a su mamá, abuelita y tía para que la acompañaran al paseo. “Está padre que nos lleven a conocer el pueblito, su historia. Creo que hay un templo muy bonito y los alrededores, dicen (sus familiares) que qué bueno que vine porque no quería, me dio flojera porque era temprano”.

Navarrete, quien estudia y trabaja, considera que es una gran oportunidad de salir en familia porque en otras fechas las mujeres de su casa no pueden viajar porque trabajan. “Esta vez que todas descansan pues vamos un rato. Me gusta mucho conocer los pueblitos del Estado como Sayula, Arandas, Atotonilco, Zacoalco, Mascota, pero el que más me gusta es Arandas, es como Guadalajara pero en pequeño, está muy bonito”.

En el recorrido también van amigos, como el grupo integrado por Laura Rosas, Eva Salazar, María del Refugio y Juan Rodríguez. A los compadres les dijeron que los iban a llevar a conocer museos, templos y una hacienda. También les emociona ver a los peregrinos que van rumbo a Talpa. “Es la primera vez que viajo en excursión a Ameca y la segunda con la Secretaría, la primera me tocó a Mazamitla. Me dieron los boletos porque le habían tocado a una amiga que no pudo ir, me pasó el viaje, invité a unas amigas y nos fuimos las cuatro, estuvimos a gusto”, recuerda Eva.

ESTE AÑO INCLUYEN PARQUES ACUÁTICOS

Recorridos posicionan a otros destinos: Enrique Ramos

Enrique Ramos, titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), subrayó que además de que muchos tapatíos pueden viajar gratis, el programa de recorridos gratuitos sirve para posicionar destinos que aún no están en la mira de viajeros de la zona metropolitana

“Iniciamos con los más populares, pero en 2014 el gobernador nos dio la instrucción de incorporar destinos que no son tan conocidos pero son muy atractivos, como son Santa Ana de Guadalupe, Tuxcueca, San Luis Soyatlán, La Manzanilla, que salen de lo tradicional como Tequila, Vallarta, Mascota”, señaló Ramos.

Recordó que el programa, que este año incrementó en 3% los viajes que hará, está dirigido a personas con una situación económica más vulnerable. “Se les pide eso para que puedan acceder al sorteo, los destinos de Costalegre, Puerto Vallarta, incluyen pernocta. El resto, que son a municipios que están a una distancia razonable para ir y volver, la salida es a las 8:00 de la mañana en la puerta de Teatro Degollado”.

Ramos mencionó que en el listado hay varios que son municipios con vocación turística, como Mazamitla, Manzanilla de la Paz, San Juan de los Lagos, Tapalpa, Tequila, destinos de Costalegre e incluso este año añadieron parques acuáticos.

Incrementan los trayectos gratuitos

La Secretaría de Turismo del Estado (Secturjal) informó que a comparación de 2015, este año aumentaron 3% los recorridos gratuitos, con 125 viajes a 69 destinos del interior de Jalisco y con cinco municipios nuevos en el programa: Mezquitic, Valle de Guadalupe, Tenamaxtlán, Teocuitatlán de Corona y San Juanito de Escobedo.

La dependencia indicó que se busca promover los destinos de nuestro Estado, generar derrama económica en los sitios visitados, apoyar a los prestadores de servicios turísticos y a las personas que pueden acceder a estos recorridos gratuitos.

En 2015 cinco mil 280 personas se vieron beneficiadas con el programa, mientras que este año esperan que la cifra incremente a cinco mil 500 personas. La Secturjal informó que el presupuesto que se está destinando y que fue aprobado para este ejercicio es de dos millones doscientos mil pesos, cantidad con la que se cubrirán gastos de logística, transporte y hospedaje de los beneficiados.

DESTINOS

Temporada de primavera

Ameca, Mazamitla, La Manzanilla de la Paz, San Juan de Los Lagos, Santa Ana de Guadalupe, Tuxcueca, San Luis Soyatlán, Tapalpa, Atemajac de Brizuela, Zapotlán el Grande, Yahualica, Mexticacán, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Gómez Farías, Colotlán, Bolaños, Temastián, Costalegre, Teocaltiche, Atotonilco, Tequila y los Parques acuáticos Corral Grande, Santa Rita y Agua Caliente.

PRÓXIMOS PUENTES

Septiembre y noviembre

El programa de recorridos gratuitos de la Secturjal incluye también los puentes del 16 de septiembre y 18 de noviembre. Zapotlán el Grande, Tuxpan, Atenquique, Jalostotitlán, Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Valle de Guadalupe y Mazamitla están como destinos.