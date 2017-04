Regresan a locales luego de tres años de vender en la explanada

Locatarios retoman sus lugares tras la rehabilitación del mercado Francisco Villa

GUADALAJARA, JALISCO (12/ABR/2017).- Luego de que fueran desalojados del mercado Francisco Villa por daños en la estructura y permanecieran en la explanada del inmueble con sus ventas, locatarios regresaron edificio tras la reinauguración del lugar.

“Entregamos el mercado Francisco Villa que había estado abandonado por muchos años. Inclusive los comerciantes tuvieron que vender en la explanada durante más de tres años”, señaló el alcalde Guadalajara, Enrique Alfaro. “Se hizo una inversión de más de cinco millones de pesos y además pudimos aprovechar para que aquí se instalaran los comerciantes que estaban en la Feria del Calzado”.

María González, una de las comerciantes de la Feria del Calzado, consideró que su nuevo local le da más seguridad, no sólo jurídica sino física, considerando el próximo temporal de lluvias. “Estábamos en la calle y aquí es un verdadero local. No nos vamos a mojar porque allá eran puras láminas y en tiempos de lluvias estábamos esperando a ver si no se volaban las láminas. Estamos contentos y a nombre de mis compañeros le agradezco al señor presidente que nos haya cumplido lo que nos prometió”.

Otra petición

Sobre la petición de los comerciantes para que el Ayuntamiento adquiera un predio en la Calle 70 y Medrano con valor de 15 millones de pesos, el primer edil indicó que esta opción aún es analizada aunque ve poco futuro, pues los supuestos dueños ni siquiera han logrado acreditar su propiedad.

“Otra de las peticiones que nos hicieron fue hacer modificaciones al mercado Aldama y hay disposición de nuestra parte (para analizarlo), lo que queremos es que hoy vean como está el Francisco Villa, que puede funcionar muy bien. Espero que pronto haya un acuerdo para que estén reubicados todos”.

Enrique Alfaro indicó que a más tardar en cinco semanas iniciará la repavimentación de la calle Francisco Sarabia, desde San Esteban hasta Artes, que contará con una inversión de 25 millones de pesos.

MEJORAS

Lo nuevo en el inmueble

• Fondeo.

• Herrería estructural.

• Herrería en baños.

• Rehabilitación integral de baños.

• Azulejo.

• Muebles de baño.

• Impermeabilización en azoteas.

• Pintura en interior y exterior en estructura.

• Pisos en explanada.

• Rehabilitación de banquetas en explanada.

• Rehabilitación en módulo de jardineras.

• Rehabilitación del módulo de la Comisaría.

• Pintura de fachada de locales exteriores.

• Rehabilitación de puestos del Mercado.

• Suministro hidroneumático.

• Rehabilitación de la red hidráulica.

• Rehabilitación y reubicación de lavaderos.

• Rehabilitación de la oficina de administración.

• Cambio de la instalación eléctrica.

• Rehabilitación del cuarto de basura.