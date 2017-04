Apagan incendio en El Centinela tras cinco horas de trabajos

Afectó a una zona de entre cinco y seis hectáreas, calculan bomberos de Zapopan

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAR/2017).- Cerca de las 20:30 horas de hoy los bomberos de Zapopan declararon controlado y en proceso de extinción el incendio que se desató cinco horas antes en el bosque El Centinela y que afectó una zona de entre cinco y seis hectáreas.

Héctor López Sahagún, de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, explicó que en las labores participaron unas 35 personas de esa dependencia y de la Comisión Nacional Forestal, con ayuda de tres pipas con agua y el helicóptero Tláloc.

Entre los trabajos de los bomberos estuvo la de controlar el fuego para evitar que llegara a una zona con casas cerca del bosque. La corporación también insistió en tomar precauciones máximas al visitar los bosques de la ciudad: no fumar ni usar cerillos, no encender fogatas y no tirar basura.