Localizan grupo de fraude telefónico en reclusorio

GUADALAJARA, JALISCO (10/ABR/2017).- Un grupo de personas que se dedicaban a realizar fraudes telefónicos fue el resultado más relevante del operativo que la Fiscalía General del Estado implementó el pasado fin de semana en el Reclusorio Preventivo en Puente Grande, informó el fiscal General, Eduardo Almaguer.

El pasado miércoles 5 de abril inició el operativo con 322 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, quienes inspeccionaron los dormitorios a fin de detectar objetos y sustancias prohibidas, tales como televisores o aparatos reproductores de DVD, como se ha encontrado en operativos anteriores.

"Lo encontramos de manera normal, no encontramos algún privilegio o canonjía para un interno o grupo de internos en lo particular. No encontramos algún tipo de animal exótico o equipamiento que no sea el que corresponde al reglamento, quisiera destacarlo".

Sin embargo, sí se encontraron objetos prohibidos, sobre todo armas blancas y siete teléfonos celulares. Estos últimos, utilizados por un grupo de reclusos para realizar fraudes y extorsiones telefónicas a ciudades de Estados Unidos. Ellos obtenían los números a través de las páginas blancas de directorios telefónicos de personas que radican en el país vecino.

Como elementos de prueba se les hallaron 23 libretas tipo francés, dos cuadernos profesionales, dos cuadernos de apuntes, dos agendas telefónicas, tres tarjetas bancarias y 18 tarjetas de memoria de celular.

En los documentos se registraban los números de las víctimas y una especie de contabilidad donde se anotaba las personas que eran "enganchadas", así como la cantidad de dinero en dólares que lograban acaparar a través de empresas de envío de dinero y depósitos en bancos.

Incluso, tenían anotados los guiones, es decir, los papeles o roles que tenían que actuar en las llamadas, como hacerse pasar primero como familiares y después como abogados internacionales de aeropuertos para engañar a las personas que contactaban.

Los sujetos operaban principalmente en las ciudades de Los Ángeles, Miami, Dallas, Austin y Huston; pero también detectaron fraudes en los estados de Georgia, Tennessee, Oklahoma y Oregon, así como las ciudades de Aurora, Milwaukee y Alejandría.

Por el hallazgo se inició la carpeta de investigación 35085/2017, donde se recaba información que aún no concluyen de revisar, como el monto de lo que han logrado estafar, que asciende a varias decenas de miles de dólares, así como los números telefónicos de todas sus víctimas, para lo cual requieren que un juez les permita la revisión de la información archivada en los dispositivos.

También buscan evidencias para detectar al resto de los cómplices dentro y fuera del reclusorio y posible colusión con autoridades, de las que el fiscal aclaró que al momento no se sabe cuántos servidores podrían estar involucrados.

Sobre el por qué los internos podían realizar llamadas pese a los inhibidores de señal que evitan que se pueda llamar por celular desde el reclusorio, Almaguer aclaró que ellos no controlan estos aparatos, sino que están a cargo de autoridades federales a las cuales ya se les informó de la situación.

Lo asegurado:

17 cuchillos

13 navaja tipo cutter

14 desarmadores

30 tijeras

5 navajas

18 puntas

2 cinceles

3 martillos

53 pipas

3 tarjetas

7 celulares

15 cargadores de celular

Diversas cantidades de droga