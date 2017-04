Crece la desaprobación contra partidos políticos

Mientras se discute la reducción del financiamiento público, la última encuesta del Observatorio “Jalisco Cómo Vamos” subraya el malestar de la población hacia los políticos

GUADALAJARA, JALISCO (10/ABR/2017).- La crisis de credibilidad hacia los partidos políticos existe y puede medirse. La Encuesta de percepción ciudadana 2014 del Observatorio “Jalisco Cómo Vamos” reveló que tanto el Congreso del Estado como los partidos políticos tienen una baja calificación: sólo cinco de cada 100 tapatíos dijeron confiar mucho en éstos. Pero esa lógica no cambia, incluso empeora. Augusto Chacón, director del Observatorio, adelanta que, según la edición 2016 de la encuesta, los partidos siguen hasta abajo en los niveles de aceptación.

“En 2014 su calificación era 2.2 sobre 5. Ahora es de 1.8 en esa escala. Van en degradación absoluta. Nunca habían tenido tanto espacio en los medios de comunicación, nunca habían tenido tanto dinero, pero no hemos visto que ninguno apunte a una idea correcta de democracia, de rendición de cuentas. Ni siquiera que nos presenten una propuesta de país que se parezca a los anhelos, cuando menos, de los más amolados”.

Mientras el gobernador Aristóteles Sandoval presentó una iniciativa para reducir las prerrogativas a los partidos políticos (este año, sin elecciones, los institutos políticos de Jalisco se gastarán más de 260 millones de pesos; en el caso de los institutos nacionales, serán cuatro mil millones), Augusto Chacón opina que el lugar que ocupan los partidos en el imaginario tapatío obedece al poco interés que los institutos políticos depositan en sus adeptos. Y sin atender al principal núcleo de la institución, el resto de la población simplemente es ignorado.

El tema es recíproco. Los recursos que los propios militantes aportan para el mantenimiento del partido es mínimo en comparación con lo que reciben de financiamiento público. “Si los partidos tuvieran militancia activa, quizá ese financiamiento que les damos no sería necesario. Y al final, el que paga manda”.

No es privativo de tres siglas, dice, pues todos los partidos han desatendido a sus afiliados. “Tan no se preocupan que es lo más común observar que los dirigentes pasan de un partido a otro y cuando ya no les gusta uno o no les brinda las condiciones económicas o de acceso al poder que ellos quieren, se cambian de bando. Así no puede haber una militancia; no puede haber un mensaje. Lo que hay son cuadros burocráticos que de pronto sirven cuando hay elecciones”.

Dada la relación de “los poderosos” en los partidos con su militancia, a la que no rinden cuentas cuando hay un movimiento o decisión importantes, se explica el desinterés que hay entre los ciudadanos para desistir de afiliarse. “¿Para qué alguien iría a hacer un trámite, a conocer la plataforma, la ideología del partido? ¿Para que sean unos pocos los que se hagan poderosos?”.

Augusto Chacón remarca que las candidaturas independientes son un derecho ganado que ahora ciudadanos y autoridades deben impulsar con educación cívica que permita elegir perfiles capaces, y no priorizar a figuras públicas poco capacitadas para el cargo, como el caso del payaso “Lagrimita” en 2015.

“No hay que hacer un enlace directo de causa-efecto entre el mal estado de salud ética de los partidos políticos y la aparición de las candidaturas independientes (…) Sí nos debería alarmar que personajes como Cuauhtémoc Blanco o (Hilario Ramírez) “Layín” tengan opciones de acceder al país, pero esa alarma no viene desde el esquema político sino desde el educativo”, concluye Chacón.

FUERZA POLÍTICA

Militancia partidista

Partido Militantes PRI 253,891 PRD 68,722 PVEM 44,641 PAN 37,094 Panal 28,815 PT 21,932 MC 29,000 PES 12,166 Morena No informa

Fuente: INE y partidos.

SISTEMA CADUCO

Pizano va por la reconstrucción



El nuevo presidente del PRI en Jalisco, Héctor Pizano, reconoce que los partidos políticos atraviesan por una crisis de credibilidad, pero advierte que el tricolor “ha sabido renovarse” en función de las condiciones que plantea la sociedad. Una prueba de ello, afirma, es la disposición de eliminar el financiamiento público para esas entidades en años no electorales.

“Lo que ha caducado es el modelo, el sistema como tal. Por eso el hartazgo”, dice, al tiempo que señala que hay un interés legítimo por parte del PRI en “cambiar la forma en que se percibe la política”, toda vez que hay actores que han demeritado la función de esas instituciones.

Sostiene que la militancia priista en la Entidad es de aproximadamente 300 mil personas, aunque el padrón del INE revela que son 253 mil 891. “No hay otro que tenga una militancia parecida; ni la mitad”. No miente: el segundo partido en el ranking es el PRD, con 68 mil 722.

Asegura que los comités seccionales están integrados por entre seis y nueve personas que se encargan de promover al partido y adherir nuevos integrantes en todos los municipios. La meta actual está en el sector de los jóvenes.

Respecto a la derrota sufrida en la metrópoli (con excepción de Tonalá o El Salto) en las elecciones intermedias de 2015, expone que se han hecho análisis de aciertos y desaciertos y “se han asumido los costos”. El PRI, agrega, ha tomado decisiones en el gobierno que no ven sólo por la campaña, sino “pensando en las futuras generaciones”.

“Hemos tenido un trabajo de afiliación constante, sobre todo en el tema de jóvenes. Seguimos trabajando en ser una opción para ellos. No es un partido que ande pescando políticos en otros institutos; normalmente los otros partidos buscan nutrirse o hacerse a partir del capital político que sale, abandona o renuncia a lo que representa la identidad del PRI”.

Sobre Movimiento Ciudadano, opina que se trata de una fuerza política “emergente” que gira en torno a una sola persona: el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. En contraste, el PRI está representado por “cientos de miles que hacen la fuerza con la que pretendemos contender” en 2018.

“La militancia no es prioridad”

Aunque “cada día se suma gente” al Partido Movimiento Ciudadano, la militancia de esa fuerza política no es el foco de atención prioritario. Guillermo Medrano, el dirigente estatal “naranja”, afirma que se construirá una plataforma que en términos iguales incluye tanto a simpatizantes como a ciudadanos apartidistas.

“La prioridad no es reclutar o afiliar gente. Hemos construido una plataforma política que en estos momentos estamos capacitando (…) El 50% de los candidatos en 2018 no tendrán que estar afiliados a ningún partido político”.

Hasta el momento, calcula, hay 29 mil afiliados a MC. Pero insiste que mantener adeptos dentro de la plataforma queda en segundo término. “Nuestra estrategia realmente es concientizar a la gente de que no somos lo mismo que el PRI ni el PAN. No tomamos decisiones con base en la militancia, sino con base en acuerdos y en coincidencias”.

MC también es un partido con dimisiones. El diputado federal Carlos Lomelí, por ejemplo, recientemente expuso su interés en abandonarlo. Y lo hizo. Ahora el empresario, junto con el diputado Hugo Rodríguez, trabaja a favor del partido Movimieno de Regeneración Nacional (Morena), de Andrés Manuel López Obrador.

Los regidores zapopanos, Ana Lidia Sandoval y José Hiram Torres (hasta hace unos días de MC), también han dicho que Morena es “la verdadera alternativa para rescatar al país de la ruina en la que lo han dejado sus gobernantes”.

En respuesta a ello, Guillermo Medrano contesta que “se van dos y entran 50”, y que desde el principio los militantes saben que el proyecto es “de puertas abiertas tanto para quien entra como para quien se va”.

“Son cuatro actores políticos que oficialmente lo han externado, pero MC no es nada más Zapopan. El Estado tiene 125 municipios y hay líderes ganaderos, agropecuarios e importantes liderazgos que se suman sin tanto ruido”, comenta.

Asegura que los partidos que realmente tienen una percepción negativa son “los que han gobernado Jalisco” y no el que él representa. “Cuando tomamos la estafeta nuestra marca estaba posicionada en no más de tres puntos. Ahora son más de 35 puntos y aún no tenemos candidato”.

“Con todos menos con el PRI”

El PRD buscará alianzas estratégicas en la elección del próximo año, pero si hay un solo partido con el que no jugarán en los comicios, es el PRI.

Raúl Vargas, presidente del partido, expone que “en ese momento aún no lo tenemos definido. Nos interesa la alianza, pero lo único que sí hemos definido es con quién no, y es con el PRI. Con todas las otras fuerzas, incluyendo a Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, llegado el momento desde luego se buscará la posibilidad de concretarla”.

Ante la reciente renuncia del presidente de El Limón, Roberto Durán Michel, y cuatro regidores, afirma que es un hecho que “se lamenta”, pero las puertas de ingreso y salida en el PRD Jalisco son “muy anchas”.

“Apenas son ocho compañeros de los que tenemos comunicación (que han salido)”, comenta. También asegura que sólo en los primeros meses de 2017 se han integrado 15 mil militantes de nuevo ingreso. El PRD Jalisco tenía 68 mil 727 adeptos al cierre de 2016; la suma actual sería de 83 mil 727.

Militantes dejan solo al Partido Verde

Los contribuyentes jaliscienses mantienen con vida al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero ninguno de los 44 mil 641 militantes (cifra del Instituto Nacional Electoral) ayuda a mantener al partido.

Su Unidad de Transparencia no reporta aportaciones o donativos de los militantes “verdes” desde el año 2007 y hasta la fecha. La instancia sobrevive por completo con recursos públicos.

Para comparar, los militantes priistas —partido con el que usualmente el PVEM figura en alianza— han entregado 8.7 millones de pesos entre 2011 y hasta los primeros meses de 2017. Entre 2014 y 2015, los simpatizantes externos entregaron 2.4 millones más.

Aunque tampoco figuran como ejemplo de desprendimiento, en el Partido Nueva Alianza algunos de sus 28 mil 815 militantes han “auxiliado” a esa instancia con 68 mil 308 pesos, sólo entre 2010 y 2013. Sin embargo, los simpatizantes externos acumularon 158 mil 532 pesos para entregarlos al partido, únicamente en 2011.

EN ESTE MES SE DISCUTIRÁ “SIN VOTO NO HAY DINERO”

Antes de que concluya abril, la iniciativa “Sin voto no hay dinero”, que pretende que los partidos políticos reciban recursos públicos en función del trabajo que realicen para asegurar sufragios, se votará. Ya sea a favor o en contra.

Pedro Kumamoto, diputado independiente e impulsor de esta propuesta, afirma que hay un compromiso público del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, para darle cauce antes de que termine este mes.

En opinión de Kumamoto, existe una percepción de que los partidos tradicionales han “postergado” la discusión una vez que aterrizaron los perjuicios que la aprobación de esa iniciativa traería para su desempeño diario.

“Creo que pensaron que iba a ser una estrategia a presumir muy bien en medios de comunicación, y que no se le iba a dar seguimiento alguno. Pero por el activismo que hay en 26 Estados (…) se dieron cuenta que es una iniciativa que no se nos va a olvidar y no vamos a dejar de darle el seguimiento que requiere”, destaca el legislador jalisciense.

BAJAS

• Sólo entre 2012 y 2015, el PAN Jalisco sancionó y dio de baja a 130 de sus militantes.

• En 2012, el mismo año en que perdió la elección por la gubernatura, se fueron 72 de ellos. Y en 2015, año de la elección intermedia, salieron otros 35.

• El PRI también perdió un cuadro importante. En marzo pasado, el empresario Enrique Michel Velasco anunció su interés de trabajar en favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador: Morena. Lo hizo junto con el diputado federal (y también empresario) Carlos Lomelí, quien abandonó el Partido Movimiento Ciudadano.

Elisa Ayón, la única expulsada del PRI

La militancia del PRI en Jalisco se comporta de manera adecuada y respeta tanto los estatutos que dan base a esa fuerza política, como su código de ética partidaria. Todos, excepto una.

Elisa Ayón Hernández, quien escaló posiciones en el partido hasta dirigir al sector popular del Consejo Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y ocupaba una curul en la LIX Legislatura, es la única militante expulsada del Revolucionario Institucional en los últimos cuatro años.

La Unidad de Transparencia del PRI Jalisco informa que la ex regidora tapatía, quien quebró un vidrio de su oficina para poder entrar en ella cuando el Ayuntamiento que presidía el ex alcalde Ramiro Hernández aprobó una suspensión en su contra, fue expulsada en 2014 por haber incurrido en faltas graves.

La primera fue “cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de la función pública que tenía encomendada”. Ayón fue destituida de su cargo como edil e inhabilitada para ocupar cargos públicos por 10 años.

De los 39 diputados que componen el Congreso local, 24 concluyeron que Ayón había incurrido en abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

Esto sucedió luego de que se dio a conocer un audio en el que la ex regidora solicitó la renuncia de dos trabajadores del área de Cementerios en el Ayuntamiento tapatío. En la grabación a otros les exigió “agarrar pero repartir”, incluso se dijo la próxima gobernadora de Jalisco.

Otra de las violaciones cometidas por la entonces servidora pública, según informa el PRI, fue al artículo 15 del código de ética partidaria, que establece que los militantes con cargos públicos deben “ratificar ante el Consejo Político correspondiente su obligación moral de informar con honestidad sobre los resultados de su gestión ante los electores y/o propios consejeros”.

“Chema” Martínez dona 185 pesos diarios al PAN

El senador José María “Chema” Martínez ha donado al Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco un total de 338 mil 746 pesos entre 2012 y 2016. Eso representa un promedio diario de 185.5 pesos por cada uno de los mil 826 días transcurridos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo con la Relación del Registro Centralizado de Militantes en Efectivo, el panista jalisciense con el puesto más alto en la función pública en la actualidad aportó 48 mil 902 pesos en 2012 y 74 mil 213 pesos en 2013.

Los tres años siguientes hizo lo propio con poco menos de 72 mil pesos durante cada periodo.

El sueldo mensual de los senadores, considerado como “dieta neta”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, es de 117 mil 400 pesos. No es posible conocer su ingreso bruto. Lo ocultan, al igual que sus percepciones extraordinarias, sobresueldos o bonos.

Así, el monto que el senador ha aportado al PAN Jalisco representa casi tres meses de su sueldo neto a la fuerza política que lo cobijó y llevó a la Cámara Alta. En ese partido, José María Martínez ha sido regidor de Guadalajara, dos veces diputado local y consejero nacional.

Para comparar, el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña entregó 56 mil 960 pesos en siete aportaciones registradas en 2012.

En cambio, Alberto Cárdenas Jiménez, primer gobernador panista en la Entidad, aportó 18 mil 532 pesos el mismo año. Sin embargo, Emilio González Márquez, tercer y último gobernador panista, no aparece en los registros de Acción Nacional.

PAN, el que más militancia perdió

Si hay un partido que perdió cuadros de alto perfil en los últimos años, es Acción Nacional. La fuerza política que gobernó Jalisco durante 18 años (de 1995 a 2012) cayó notablemente entre la percepción de sus militantes desde que en 2009 perdió las alcaldías de la metrópoli.

Diego Monraz Villaseñor es uno de ellos. Fue secretario de Vialidad durante la segunda mitad del sexenio de Emilio González Márquez y durante el proceso electoral de 2012 fungió como coordinador de la campaña en Jalisco de la ex candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota.

Ella y el candidato para la gubernatura, Fernando Guzmán Pérez Peláez, perdieron en las elecciones federal y estatal y llevaron al PAN al tercer lugar con 12.7 millones y 695 mil votos, respectivamente.

Diego Monraz bajó su perfil público hasta que Enrique Alfaro lo presentó como su coordinador de Servicios Públicos Municipales en septiembre de 2015.

Por otra parte, los municipios de Zapotlanejo y Zapotlán el Grande hoy son gobernados por personajes ligados al Partido Movimiento Ciudadano, pero que durante años militaron en Acción Nacional. Héctor Álvarez y Alberto Esquer, respectivamente, recibieron el cobijo del partido naranja cuando el primero fue expulsado del blanquiazul (por, según él, “decir la verdad de frente”), y el segundo renunció públicamente en la explanada del monumento al fundador del PAN, Efraín González Luna.

Otro ejemplo es Ramón Demetrio Guerrero, ex consejero estatal y en su momento miembro del Comité Directivo Estatal del PAN. “El PAN se corrompió y la soberbia los absorbió”, dijo en mayo de 2012, cuando ya alistaba su campaña naranja en Puerto Vallarta.

Sigue: #DebateInformador

¿Militaría usted en un partido político?

Participa en Twitter en el debate del día @informador