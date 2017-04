Incendio en Bugambilias habría sido provocado: Zapopan

Señalan que ya no hay riesgos para las casas; más de 130 elementos combaten el fuego

ZAPOPAN, JALISCO (09/ABR/2017).- El incendio forestal que esta tarde se registró en el cerro de Bugambilias presenta características similares al ocurrido en el Tepopote y pudo haber sido provocado, sostiene Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zapopan.

Ochoa confirmó que tras combatir el fuego con apoyo de más de 130 elementos de diversas corporaciones, la zona residencial está blindada y ya no hay riesgo para casas habitación y que el objetivo ahora es combatir el fuego que aún está activo en la zona forestal para evitar riesgos en la parte poniente del Área Natural Protegida (ANP) de La Primavera.

El director de Medio Ambiente de Zapopan estimó de manera preliminar que el fuego consumió entre 70 y 100 hectáreas en la zona. "Es pronto para decir cuánto se dañó, todavía seguimos combatiendo en el frente que va hacia el ANP y es donde están trabajando los helicópteros."

"El primer frente que atacamos para resguardar la integridad de las casas y de la ciudadanía fue el del circuito de Las Flores, Tláloc blindó toda esta línea; las unidades de PCyB se encargaron de resguardar esta parte y nuestro helicóptero se pasó al Área Natural Protegida", precisó.

Ochoa sospecha que el fuego inició de manera intencional, "es un incendio demasiado lineal, tiene todas las características igual del Tepopote de haber sido provocado e igual vamos a actuar en consecuencia, vamos a interponer las denuncias correspondientes."

El director muncipal de Medio Ambiente pidió a los residentes que no combatan directamente inciendios y agradeció la buena voluntad de varios ciudadanos que ayudaron esta tarde, "pero esto no es adecuado porque no tienen la capacitación ni los aditamentos necesarios y se ponen en riesgo."

Este domingo participaron más de 130 elementos entre combatientes forestales de Zapopan, Semadet, Conafor; más los bomberos del mismo municipio, de Tlajomulco, Guadalajara, Tlaquepaque, elementos de Sedena y diversos civiles voluntarios.

EL INFORMADOR / María José Villanueva