Cae resarcimiento económico para las víctimas en Jalisco

El año pasado sólo se entregaron 3.6 millones de pesos a los afectados de la mala administración pública, cuando en 2014 fueron 25.1 millones

GUADALAJARA, JALISCO (08/ABR/2017).- Mientras en 2014 las víctimas corrieron con suerte, pues el pago por la reparación del daño por parte de dependencias del Gobierno estatal o Ayuntamientos alcanzó 25 millones 177 mil pesos, el año pasado el pago a los afectados cayó a tres millones 623 mil pesos.

Lo anterior, pese a que en el mismo lapso se incrementaron las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), al pasar de 41 recomendaciones en el 2014 a 53, el año pasado.

Aunque en 2014 se alcanzó el monto histórico de compensaciones a favor de las víctimas, en ese año solo una afectada se llevó 21 millones de pesos gracias a que la afectada acudió al Tribunal de lo Administrativo del Estado.

En 2008 la Comisión emitió la recomendación 15/08 contra el Ayuntamiento tapatío, en la que pedía la reparación del daño a la ciudadana Angélica R., quien quedó parapléjica tras las lesiones provocadas por un policía con una arma de fuego. Sin embargo, la alcaldía aceptó parcialmente la recomendación y no indemnizó. Al final, el Tribunal fue la instancia que condenó a la alcaldía a resarcir el daño por la suma histórica de 21 millones de pesos.

De las recomendaciones emitidas el año pasado por el organismo defensor de derechos humanos, la Fiscalía del Estado se lleva por mucho al resto de las dependencias estatales con 19 recomendaciones recibidas; le sigue la Secretaría de Salud, con seis (principalmente por violar el derecho a la protección de la salud); la Secretaría de Educación, con cinco, y también figuran la Orquesta Filarmónica y la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarias de Jalisco, cada uno con una recomendación.

El resto de las recomendaciones fueron emitidas contra la actuación de funcionarios y alcaldes de una decena de municipios, encabezados por Zapopan, con tres recomendaciones de la CEDHJ; Tlaquepaque, con dos, seguidos por Guadalajara, El Salto, Tonalá, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Cihuatlán, Cuquío, entre otros.

Aunque la Comisión también puede iniciar de manera oficiosa investigaciones y quejas, el año pasado solamente comenzó tres actas de investigación en contra la Fiscalía y la Secretaría de Educación, tras la publicación de notas periodísticas. En el caso de la SEJ, se abrió el expediente de queja 2783/2015 concerniente a un maestro que abusó sexualmente de seis alumnos menores de edad.

Otra de las investigaciones iniciadas refieren el caso de un interno que se encontraba en la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado, quien presuntamente fue asesinado a golpes por unos custodios, mientras que la recomendación 1/2016 también fue iniciada de oficio y derivó en una investigación que demostró que el 15 de marzo de 2015, un interno de la Comisaría de Prisión Preventiva privó de la vida a cuatro familiares suyos que acudieron a visitarlo, para lo cual utilizó un arma punzante elaborada por él mismo con un alambre.

La población puede presentar cualquier tipo de quejas cuando ve vulnerados sus derechos, pero no todas proceden en recomendaciones. De acuerdo con Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente del organismo, el tiempo de respuesta de una queja es menor a 10 meses.

Presume sanciones y reparación del daño

Tras un balance de los 10 años de su gestión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), reconoció que se han alcanzado logros importantes, principalmente en las recomendaciones emitidas y la reparación del daño a las víctimas.

Mientras que en la década anterior a su gestión se emitieron 119 recomendaciones, remarcó que en lo que va de su presidencia, el organismo defensor ha notificado 425 recomendaciones, de las cuales sólo cuatro no han sido aceptadas, como la que resolvió en abril de 2008 por las 403 quejas que se recibieron a raíz de la “mentada” del ex gobernador Emilio González Márquez durante el Banquete de Hambre.

A la par del incremento en las recomendaciones emitidas, Álvarez Cibrián señaló que Jalisco es líder en compensar económicamente a las víctimas, con un total de 38 millones de pesos por concepto de reparación de daño a través de recomendaciones emitidas a los Gobiernos estatal y municipales, “logramos que pagaran el daño a favor de las víctimas a través de la emisión de 30 a 40 recomendaciones”.

Sin embargo, la CEDHJ se queda corta porque existen recomendaciones pendientes por las que podrían erogarse hasta 200 millones de pesos para compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Entre los logros, el ombudsman destacó que la Entidad ocupa el primer lugar nacional en castigar a servidores públicos, pues han sido sancionados 302 funcionarios, entre los que se encuentran casos de ex servidores inhabilitados o sentenciados penalmente.

Por mencionar un ejemplo, se han emitido 13 recomendaciones por abuso sexual infantil en las escuelas, siendo sentenciados cuatro profesores, mientras que otros cuatro están en proceso de recibir su sentencia condenatoria.

Un ejemplo es la recomendación dictada el 29 de febrero pasado, al secretario de Educación, Francisco Ayón, para que lleve a cabo la reparación por el daño a seis menores de edad que sufrieron agresiones de carácter sexual cuando estudiaban segundo grado de kínder, en el municipio de Tlaquepaque.

Entre los rezagos destacan los casos de tortura, pues aunque se han logrado incrementar las recomendaciones de 15 a 47 en la última década, no todos los culpables han sido sancionados.

Mientras que en el tema de las desapariciones forzadas, se presumió que se han presentado cinco recomendaciones y, sólo en el 2016, la Comisión logró localizar a 118 personas desaparecidas.

Además, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián anticipó que el 25 de abril se publicará un diagnóstico sobre los derechos de la niñez, tema en el que han logrado impulsar una política pública a partir de la emisión de 12 recomendaciones sobre el manejo del Consejo Estatal de la Familia, lo que llevó a la destitución de su titular en la pasada administración y a la adecuación de la legislación.

Respecto a la cultura de la denuncia, cada año se presenta un promedio de 11 mil quejas en diferentes rubros, desde el medio ambiente, los grupos vulnerables, educación, la salud y la seguridad, entre otros. Del total de quejas, según la CEDHJ, seis mil 500 se resuelven mediante un procedimiento de conciliación, “ningún Estado tiene esos números y en materia de recomendaciones estamos en tercer lugar nacional”.

INFORME DE ACTIVIDADES

Álvarez Cibrián reconoce los pendientes en tema de tortura

Al rendir su décimo y último informe de actividades, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián reconoció que uno de los pendientes es el combate a la tortura.

Destacó que en los 10 años anteriores a su gestión se recibieron 876 quejas y se emitieron sólo 15 recomendaciones por tortura, mientras que en los últimos 10 años se han recibido 496 quejas y se han emitido 47 recomendaciones, de las cuales sólo dos personas enfrentaron proceso penal y las otras 45 eran inocentes.

“Antes la tortura ni siquiera se había reconocido, se negaba que en Jalisco hubiera tortura… todas las recomendaciones han sido aceptadas, con ello está reconocido públicamente que sigue habiendo tortura”. Aseguró que ya se sancionó con cárcel a los primeros policías por cometer tortura y se reparó el daño a las primeras víctimas por estas violaciones a los derechos humanos.

“Sin embargo, hay que decirlo, es todavía una de nuestras debilidades que tiene Jalisco. Tienen que ser sancionados más servidores públicos, tienen que ser reparados los daños a más víctimas… y que no se confunda el término”.

Puntualizó que otro de los pendientes es en materia de regionalización de los derechos humanos. Agregó que durante estos 10 años se han emitido 425 recomendaciones, con una aceptación de 99.1%, y las víctimas de violaciones a los derechos humanos han recibido 37 millones de pesos por la reparación del daño, de los cuales, 30.9 millones se destinaron a mujeres.

El presidente de la CEDHJ hizo un llamado a las autoridades para que se haga más a favor de las víctimas de desaparición forzada, y a los diputados locales para que se trabaje y “se anticipen a los tiempos” para crear una Ley estatal de desaparecidos.

“Los cuatro temas pendientes en el Estado en materia de derechos humanos son los de personas desaparecidas, violencia de género, atención a víctimas y erradicar la tortura”, indicó Dante Haro Reyes, el fiscal en Derechos Humanos de Jalisco.

LA FRASE

"Anteriormente la tortura ni siquiera se había reconocido. (Hoy) todas las recomendaciones han sido aceptadas, con ello está reconocido públicamente que sigue habiendo tortura".

Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ombudsman de Jalisco

Critican negociación política en derechos humanos

Durante los casi 10 años que lleva al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián ha buscado hacer una negociación política de los derechos humanos, señala Juan Carlos Páez, el director de Pensamiento Civil y uno de los representantes de la Red de Organizaciones para el proceso de elección del ombudsman.

“Los derechos humanos no son negociables. Las Comisiones de los Derechos Humanos han surgido precisamente como una necesidad de justicia del pueblo (…). Lo que ha hecho Álvarez Cibrián ha sido negociar políticamente estas cuestiones”.

Criticó que el actual ombudsman ha jugado un papel “muy político” con el Gobierno del Estado, “y obviamente en casos donde se ha necesitado mucho el apoyo de un defensor del pueblo, no ha estado presente”.

Uno de éstos casos, dijo, es en materia de feminicidios y el problema del Ejido El Zapote, ante los cuales Álvarez Cibrián ha estado “callado”.

El representante de más de 20 organizaciones defensoras de derechos humanos, lamentó que el ombudsman destaque la reparación de daño sólo a través del monto económico pagado a las víctimas (37 millones de 2007 a 2016): “Es una forma de mirar los derechos humanos, pero me parece que no podemos llevar el tema pecuniario, de cuánto cuesta el tema de reparaciones a los derechos humanos, porque sería mercantilizar los derechos humanos”.

Enfatizó que la reparación del daño es una cuestión de justicia, “no de dinero”.

“Eso ha sido para mí, la deficiencia más grande de Álvarez Cibrian”.

Por su parte, el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Oscar González Garí, calificó como 10 años perdidos en materia de derechos humanos para Jalisco, el tiempo que lleva Álvarez Cibrián al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La crítica se remonta a 2009, cuando el ombudsman los habría declarado como sus enemigos al negarse a trabajar en conjunto con las más de 20 organizaciones que esta red representa. “Deja de ser ombudsman, el ombudsman nunca puede renunciar al diálogo”.

“Ya va a salir (el 31 de julio)… vamos a descansar las ONG’s de tener a un ombudsman totalmente enemigo de nosotros”.

TELÓN DE FONDO

No incide en políticas públicas

Organismos y académicos coincidieron en que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) no incidía en la creación de políticas públicas en defensa de la población. Por ejemplo, aunque sus recomendaciones son aceptadas por las entidades públicas, el cuestionamiento fue que persistían las mismas violaciones. Además, sus investigaciones no concluían en sanciones ejemplares contra malos funcionarios.

También reprobaron que sólo se buscaba el resarcimiento económico para las víctimas.

Álvarez Cibrián respondió haciendo una comparación con anteriores administraciones: “Creamos la Quinta Visitaduría, el Instituto de Investigación y Capacitación, oficinas regionales de Mascota, Ocotlán, Tequila y Tepatitlán… también las áreas de Asuntos de Niñez, Asuntos Laborales, Médica, Psicológica y de Dictaminación”.

Augusto Chacón, del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, opinó: “La Comisión perdió presencia en la sociedad. No atiende temas como tortura, desapariciones, asesinatos, fosas clandestinas”.

Pero Álvarez Cibrián ha presumido la creación de nuevas áreas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), el incremento en atención a quejas, recomendaciones, sanciones contra funcionarios y capacitaciones, entre otros. Por eso señala que no están justificadas las críticas contra su administración desde 2007. “Todos tienen un interés (sus opositores). Ni modo que la Comisión estatal no les interese. Han contendido (por ella). Sí les interesa”.

Comparativo de comisiones estatales 2016

Estado Quejas Recomendaciones Presupuesto anual Ciudad de México 8,196 17 380’420,160 Estado de México 8,198 30 146’033,000 Jalisco 12,83 53 141’760,384 Veracruz Sin datos 50 48’000,000 Nuevo León 989 30 60’092,308

Recomendaciones emitidas en Jalisco

En el periodo de Álvarez Cibrián en la CEDHJ, ha emitido 40 recomendaciones por año en promedio.

En 2011 fue cuando la gestión de Álvarez Cibrián emitió más recomendaciones: 60.

En 1998 fue cuando la gestión de Guadalupe Morfín emitió más recomendaciones: 23.

Año Recomendaciones 2016 53 2007 16 1998 23

QUEJAS ATENDIDAS POR LA CEDHJ

En 2009 se presentó el mayor número de quejas: 15,800

Año Quejas 2001 3,239 2002 3,337 2003 2,899 2004 3,064 2005 3,129 2006 2,793 2007 3,058 2008 10,415 2009 15,8 2010 12,118 2011 5,775 2012 11,001 2013 9,345 2014 12,069 2015 15,329 2016 12,83 2017* 769

* Enero-febrero

AUTORIDADES MÁS SEÑALADAS EN LAS QUEJAS EN 2016

(Supuestas violaciones de derechos humanos)

Entidad Total Ayuntamiento de Tlajomulco 1,213 Ayuntamiento de Guadalajara 1,017 Secretaría de Educación del Estado 745 Procuraduría-Fiscalía 736 Ayuntamiento de Tlaquepaque 342 Secretaría de Movilidad 291 Ayuntamiento de Tonalá 101 Secretaría General de Gobierno del Estado 96 Comisaría de Seguridad Pública del Estado 65 Ayuntamiento de Zapopan 61

NOTA: Una queja puede tener más de una autoridad y en este cuadro sólo se mencionan las autoridades que más aparecen en las quejas.

Supuestas violaciones más frecuentes en 2016

Tipo Total Violación a los derechos ambientales 5,01 Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 3104 Ejercicio indebido de la función pública 1753 Prestación indebida del servicio público 1709 Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 773 Violación al derecho a la igualdad y al trato digno 701 Violación a los derechos del niño 550 Violación a los derechos laborales 547 Lesiones 215 Incumplimiento de función pública en la procuración de justicia 153 Tortura 150 Amenazas 136 Negativa de asistencia a víctimas del delito 91 Detención arbitraria 63 Intimidación 53 Robo 46

DERECHOS HUMANOS JALISCO

Presupuesto

De 1999 a la fecha se quintuplicó el presupuesto de la CEDHJ: pasó de 28.3 millones en 1999 a 141.7 millones en 2017.

Cuando llegó Álvarez Cibrián a la Comisión (2007) había un presupuesto de 50.6 millones. En 10 años casi se cuadruplicó.

Año Presupuesto 2017 141’760,384 2007 50’610,100 1999 28’325,000

INFORME DE LA CNDH

Jalisco niega datos sobre desaparecidos

Las autoridades de Jalisco negaron información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la elaboración del Informe Especial sobre desapariciones de personas y fosas clandestinas en México, en el que se coloca en el cuarto lugar en número de personas no localizadas (2 mil 135), de las casi 30 mil reportadas en todo el país.

En el documento federal se enfatiza que el pasado 16 de mayo, la CNDH solicitó a los órganos de procuración de justicia de todos los Estados los datos actualizados de las personas reportadas como desaparecidas; sin embargo, tanto la Ciudad de México como Jalisco “manifestaron expresamente su negativa a proporcionar tal información”.

Se puntualiza que Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos y Tlaxcala fueron omisas en informar el número de personas reportadas como desaparecidas, en el periodo de julio de 2014 a agosto de 2015.

Durante la visita que realizó ayer a Guadalajara el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que algunos Estados no han alimentado adecuadamente la base de datos, “se observa, precisamente toda la problemática simplemente para hacer reportes (…). No colaboraron porque nos dijeron que no nos podían dar información, porque era información que tenía datos confidenciales”.

Subrayó que es grave que haya desaparecidos en bastantes regiones y que Jalisco esté en los primeros lugares, “este informe servirá para impulsar la prevención, para que no haya desapariciones y que se puedan hacer investigaciones profesionales”.

Pese a que las autoridades locales se negaron a entregar la información, el ombudsman nacional comentó que conversó con el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, quien le mostró toda la disposición para trabajar en el tema de derechos humanos.

Sobre la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas con la que contará Jalisco, González Pérez consideró que es un avance importante porque permite darle una especialización a este tema, “y es parte que nosotros planteamos, que haya áreas especializadas”.

LA FRASE

"No colaboraron (la Fiscalía de Jalisco) porque nos dijeron que no nos podían dar información, porque era información que tenía datos confidenciales".

Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional

INFORME ESPECIAL SOBRE LA DESAPARICIÓN Y FOSAS CLANDESTINAS



En el país hay un 29,903 desaparecidos, y Jalisco ocupa el 4 lugar con 2,135.



Jalisco

Desaparecidos Años de edad 1, 325 18 a 40 426 41 a 69 274 0 a 17 86 Más de 60 24 Edad no proporcionada

Género

1, 749 hombres. 386 mujeres.

Fosas