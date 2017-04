Jalisco niega información a CNDH sobre desaparecidos

Detallan que la Entidad, junto a Chihuahua, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, fueron omisas en informar el número de desaparecidos

GUADALAJARA, JALISCO (07/ABR/2017).- Las autoridades de Jalisco negaron información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para la elaboración del Informe Especial sobre desapariciones de personas y fosas clandestinas en México, en el que se coloca en el cuarto lugar en número de personas no localizadas con un total de dos mil 135, de las casi 30 mil reportadas en todo el país.

En el documento se enfatiza que el pasado 16 de mayo, la CNDH solicitó a los órganos de procuración de justicia de los estados los datos actualizados de las personas reportadas como desaparecidas, sin embargo, tanto la Ciudad de México como Jalisco "manifestaron expresamente su negativa a proporcionar tal información".

Se puntualiza que Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos y Tlaxcala fueron omisas en informar el número de personas reportadas como desaparecidas, en el periodo de julio de 2014 a agosto de 2015.

Durante la visita que realizó a Guadalajara, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que algunos estados no han alimentado adecuadamente la base de datos, "se observa, precisamente toda la problemática simplemente para hacer reportes (...). No colaboraron porque nos dijeron que no nos podían dar información, porque era información que tenía datos confidenciales".

Subrayó que es grave que haya desaparecidos en bastantes regiones del país y que Jalisco esté en los primeros lugares, "este informe servirá para impulsar la prevención, para que no haya desapariciones y que se puedan hacer investigaciones profesionales".

Pese a que las autoridades locales se negaron a entregar la información, el ombudsman nacional comentó que conversó con el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, quien le mostró toda la disposición para trabajar en el tema de derechos humanos.

Sobre la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas con la que contará Jalisco, González Pérez consideró que es un avance importante porque permite darle una especialización a este tema, "y es parte que nosotros planteamos, que haya áreas especializadas y que se den estos pasos, pero lamento que no haya habido esta información para la CNDH".

Informe Especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas de la CNDH:

En el país hay un total de 29 mil 903 desaparecidos

Jalisco ocupa el cuarto lugar con dos mil 135:

Mil 325 de 18 a 40 años.

426 de 41 a 69 años.

274 de 0 a 17 años.

86 de más de 60 años.

24 de edad no proporcionada.

Mil 749 hombres.

386 mujeres.

Jalisco:

89 Fosas clandestinas

216 cadáveres exhumados de fosas clandestinas.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ