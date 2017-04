La Semadet presenta denuncia por incendio en El Tepopote

Con esto, la dependencia busca sentar un precedente donde se sancione a los culpables

GUADALAJARA, JALISCO (07/ABR/2017).- Tras los indicios encontrados tras el incendio en el cerro del Tepopote por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que hacen presumir a las autoridades que el siniestro fue provocado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó la titular de la Semadet, Magdalena Ruiz Mejía.

Con estas acciones, la dependencia estatal intenta sentar un precedente donde se sancione a efecto de disuadir a los particulares que por intereses buscan beneficiarse con la comisión de este delito.

Sin embargo, la delegada de la Profepa en Jalisco, Xóchitl Yin Hernández, explicó que en la gran mayoría de los casos las denuncias ante esta dependencia no concluyen con una sanción para los responsables. Esto, porque es muy difícil encontrar a los culpables y vincularlos con el incendio. "Puede que encontremos un responsable, puede que no, como es en la mayoría de las veces".

Por ejemplo, en 2016 sólo se presentaron tres denuncias ante la Profepa, de las cuales no se encontró a ningún responsable. En este año ya suman dos denuncias por el mismo caso del incendio en El Tepopote, una del Ayuntamiento de Zapopan y otra más de la Semader. Pero ambas, aclaró Yin Hernández, serán concentradas en una sola que se sigue analizando.

Lo que sigue es contar con el dictamen pericial elaborado por el IJCF, para que con todos los elementos entregar un expediente a la Procuraduría General de la República. En caso de no encontrar al responsable, proceden a la identificación de los dueños de los predios, los cuales pueden ser sancionados por negligencia.

Provocar incendios es inútil para cambiar vocación del terreno

Lo peor que pueden hacer los particulares que pretendan construir o darle un uso de suelo distinto a sus terrenos que no sea forestal, es provocar un incendio, pues esto hará en automático que en esa tierra quede prohibido por 20 años realizar cualquier acción que no sea remediar el daño, explicó la delegada de la Profepa.

"Si yo quiero hacer cambio de uso de suelo para otros fines y recurro a esta práctica lo que me estoy haciendo es, como se dice, me estoy dando un tiro en el zapato, porque sea área natural protegida o no lo sea, mientras sea un terreno con vocación forestal entrará en la hipótesis de la Ley General de Desarrollo Forestal para entrar en la reserva de la veda de 20 años".

Lo mejor en todo caso es buscar mediante trámites legales la posibilidad de darle un uso distinto. "Que traten de sacar sus permisos donde se pueda, y donde no se puede, pues que se respete", sentenció Sergio Hernández, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

