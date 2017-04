Descartan movimientos en Templo de San Francisco

El Sistema de monitoreo no ha registrado movimientos en el lugar en las últimas semanas, informa el director de Siteur

GUADALAJARA, JALISCO (06/ABR/2017).- En las últimas semanas los sistemas de monitoreo no han registrado movimientos en el Templo de San Francisco de Asís, aseguró el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, aunque expertos que realizan mediciones advierten de la ampliación de las grietas en fechas recientes.

De acuerdo al funcionario, se prevé que la tuneladora pase por el inmueble en mayo o junio próximos, la máquina se encuentra en estos momentos en 16 de Septiembre a la altura de López Cotilla.

"Cuando llega un experto y a simple vista hace un comentario, lo que pregunto es, ¿cuál es el sustento técnico?, porque los sistemas de monitoreo tienen semanas que no nos determinan ni un sólo movimiento".

Dijo que existe la garantía de que se realizarán las reparaciones del inmueble religioso y reiteró que no tiene daños estructurales.

Ya se presentó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el planteamiento para hacer impermeabilizaciones de las grietas, para evitar afectaciones por las próximas lluvias. Sin embargo, será hasta que pase la tuneladora y después de un periodo de asentamiento, que se efectúen las reconstrucciones necesarias con base a los lineamientos que marque ese organismo.

"No es un proceso tan rápido, pero la certeza, ya hablamos con los franciscanos, de que el inmueble no representa ningún riesgo en su estructura ya está clara y, la segunda, que será reparado (el templo), también está más que clara", aunque el monto de inversión aún no se determina, manifestó.

Con relación al cierre del templo, mencionó que por parte de Siteur no hay inconveniente en que se abra para las celebraciones de Semana Santa, aunque la decisión la deberán tomar los franciscanos.

Respecto a las 21 fincas que Protección Civil de Guadalajara detectó con daños vinculados a las obras de Línea 3, incluida la Casa de los Perros, el funcionario dijo que ya se determinó que ninguna tiene daños estructurales.

De acuerdo a expertos que realizan mediciones a las grietas en el Templo de San Francisco de Asís, a petición de los franciscanos, han detectado que las grietas siguen ampliándose y hay algunas de 2.5 centímetros.

Además, dan cuenta del hundimiento de 2.5 centímetros en la esquina Noreste del inmueble, debido a las inyecciones al subsuelo. Refieren la preocupación por la rápida evolución de las grietas.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA