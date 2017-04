Zapopan e Ipejal negociarán adeudo por El Tepopote

Pablo Lemus señala que el municipio también le debe al instituto, por lo que tendrán que negociar 'dando y dando'

ZAPOPAN, JALISCO (06/ABR/2017).- El ayuntamiento de Zapopan recibirá los 14 millones de pesos que el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) le debe por concepto de predial, el cual no ha pagado desde que adquirió el 59% del Cerro El Tepopote, si a cambio el municipio paga sus actualizaciones de pagos con ellos.

“La idea es que nosotros paguemos esos adeudos que tiene el municipio con el Ipejal que son de más de diez años y que el Ipejal nos pague a nosotros los prediales. Dando y dando”, explicó Pablo Lemus Navarro, alcalde zapopano.

El presidente municipal contó que ayer se reunió con Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado; Roberto López Lara, secretario general de gobierno y Francisco Ayón, presidente del Consejo de Administración de Ipejal, para negociar el cobro de prediales. “Al Ipejal nunca se le habían cobrado los prediales, nunca en la historia del municipio. Todos estos adeudos prediales deben de pagarlos, es lo que le manifestaba al presidente del Instituto de Pensiones, pero evidentemente ellos nos dicen que hay otros adeudos que tiene el municipio con el Ipejal”.

Lemus Navarro indicó que apenas están calculando cuánto debe Zapopan, pero que seguramente es menor a los 14 millones de pesos que el Ipejal no pagó de predial. “Ellos dicen que lo de nosotros son algunas actualizaciones de pagos que no se hicieron en pasadas administraciones de contribuciones al Ipejal, son actualizaciones y recargos. Nosotros regularizamos con Pensiones, había atrasos importantes que se venían arrastrando en las últimas tres administraciones”.

El alcalde dijo que en la plática que tuvieron en Casa Jalisco también se habló del futuro de El Tepopote, que como informó ayer el Gobernador será sede de proyectos sustentables.

“Nunca se puso sobre la mesa que fueran a ser vendidos o que pudiera haber una permuta, que si estaríamos buscando hacer una permuta para garantizar que estos no se utilizaran con fines inmobiliarios, no, no les vamos a intercambiar absolutamente nada, no es bronca nuestra”.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ