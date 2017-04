Rechazan riesgos por curva cerrada en Línea 3

Autoridades aseguran que se cumple con normas internacionales que permiten el radio de giro de 104 metros

GUADALAJARA, JALISCO (06/ABR/2017).- La curva cerrada de Línea 3 de Tren Ligero ubicada entre las estaciones Mercado del Mar y Basílica, no representa riesgos para la circulación de los trenes por un mayor desgaste en rieles y llantas, como observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), garantizan autoridades, quienes aseguran que se cumple con normas internacionales que permiten el radio de giro de 104 metros que hay en ese punto.

“Todas estas acciones se han cumplido y no representan ningún riesgo ni la operación, ni el mantenimiento, ni ningún riesgo a futuro sobre esta curva y ninguna otra curva” de la Línea 3, subrayó el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara Gutiérrez.

La referencia que tomó la ASF para emitir las observaciones, son lineamientos establecidos por COVITUR, organismo descentralizado a cargo del Gobierno del Distrito Federal realizados específicamente para ese lugar y para metros pesados que tienen capacidad de trasladar un millón de pasajeros al día, indicó el funcionario.

En cambio, explicaron, la Línea 3 del Tren Ligero consideró la norma AREMA 2012 (American Railway Engineering and Maintenace of Way Association) que permite los 104 metros de la curva, esos lineamientos establecen que podría ser incluso de 91.4 metros de radio; todas las curvas de Línea 3 cumplen con estos parámetros, dijo Vicente Yravedra de Lacalle, director de asesoría técnica especializada de Sener.

Con los fabricantes de material rodante “se validó que la interacción carril riel era compatible en este caso, con lo cual desde el diseño estamos en un punto de vista tranquilos en la fase de construcción… el consorcio OHL-Alstom ha verificado que la rodadura en este caso es funcional, es válida y no existe ningún problema en el punto en cuestión”, añadió.

Además, existen medidas de control, la circulación de los trenes es automatizada y en la curva cerrada se deberá circular a 30 kilómetros por hora; entre otras acciones tomadas para reducir riesgos.

En la Cuenta Pública 2015 la ASF alertó sobre la Línea 3 del Tren Ligero de la existencia de una curva en su trazo fuera de norma y tan cerrada que ocasionaría un desgaste mayor en los rieles y llantas de los trenes, como el que se halló en los de Línea 12 que construyó el gobierno de Marcelo Ebrard.

Por su parte, Juan Manuel Anaya, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo que aún están en proceso de solventar las observaciones de la ASF.

Por otra parte, Guadalajara Gutiérrez informó que el avance de las obras de Línea 3 del Tren Ligero es de 70%, y la tuneladora se ubica en estos momentos en 16 de Septiembre a la altura de López Cotilla, se prevé que en mayo pase por el Templo de San Francisco de Asís, inmueble que ha sufrido agrietamientos.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA