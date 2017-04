Zapopan, sin notificación de suspensión en obra de Ángel Leaño

Pablo Lemus menciona que pueden continuar con la obra ya que se ha comprobado que no está en el Área Natural Protegida

ZAPOPAN, JALISCO (05/ABR/2017).- Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, señaló que el gobierno municipal no ha sido notificado de las suspensiones definitivas en amparos concedidas por jueces federales contra el proyecto de ampliación de la Avenida Ángel Leaño, como informó este miércoles el Comité Salvabosque.

"Lo volví a preguntar hoy en la mañana en Secretaría y en la Sindicatura, y no solamente no nos han notificado sino que las noticias que tenemos es que podemos continuar con la obra, se ha comprobado que no está en el Área Natural Protegida", aseveró el primer edil.

El presidente municipal indicó que el proyecto se modificó a tres carriles, con banquetas con accesibilidad universal y ciclovía confinada en lo que sería el cuarto carril. "Ya tenemos el dictamen técnico, se lo presentamos al juez".

En los planes parciales del municipio la vialidad que ya existe divide al Área Natural Protegida; de un lado está el bosque y en el otro una cañada. Lemus Navarro explicó que la calle ya está trazada dentro del plan parcial. "No existe ninguna restricción, es hoy una vialidad despedazada, destrozada, todos quieren la construcción de la vialidad".

Zapopan asegura que el proyecto está apegado a normatividad

Alfredo Martín, director de Medio Ambiente de Zapopan, explicó que el proyecto se apega a la normatividad en términos ambientales, primero con el decreto de creación del Área Natural Protegida y también en su programa de manejo. "Lo que te puedo decir es que fuimos muy escrupulosos en términos de respetar los términos del polígono que establece el decreto y programa de manejo, en ese sentido el proyecto de vialidad no trastoca un solo centímetro del Área Protegida".

Piden que no existan afectaciones a flora y fauna

Comité Salvabosque envió un comunicado en donde recordó que miembros de su organización, junto con vecinos de colonias como Los Robles, El Tigre II y Arcos de Zapopan, interpusieron dos demandas de amparo, que dieron como primer resultado la suspensión provisional, ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco, con el objetivo de garantizar la conservación del bosque El Nixticuil y el derecho humano colectivo a un medio ambiente sano y digno.

Señalaron que luego de quince días de suspensión provisional, los días viernes 31 de marzo y lunes 03 de abril, los jueces federales Guillermo Tafoya Hernández del Sexto Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, y Luis Ávalos García del Octavo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, han concedido la suspensión definitiva de la obra en los siguientes términos:

"Se concede a los quejosos la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y en la zona conocida como Bosque el Nixticuil - San Esteban - El Diente, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, no se ejecute el proyecto de ampliación o modificación de la vialidad "Doctor Ángel Leaño", hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal".

Añadieron que el Juzgado Sexto de Distrito pidió que las autoridades responsables verifiquen que no se realice afectación alguna a la flora y fauna que habita el lugar, debiendo evitar la tala de árboles, sustraer material geológico, y se deberán salvaguardar los recursos hidrológicos de la zona. "Las características del proyecto de ampliación y modificación de la avenida Ángel Leaño a todas luces contravienen lo anterior, pues la vialidad está insertada en el sistema ecológico del Área Natural Protegida y su relación es innegable tanto para los habitantes de la zona como por las autoridades de impartición de justicia".

Buscan rehabilitación, no ampliación

Adrián Hernández, integrante del Comité Salvabosques y vecino de El Tigre, indicó que ellos buscan que no amplíen la vialidad, sino que rehabiliten los dos carriles que ya existen con materiales acordes al Área Natural Protegida. "No hay embotellamientos en la zona, es una obra que no va acorde, es una zona de recarga de recursos hidrológicos, hay un reglamento de Ordenamiento Territorial de Zapopan que dice que Áreas Protegidas se deben respetar zona de amortiguamiento entre la zona urbanizada o se vaya urbanizar".

Hernández subrayó que la modificación afectaría sin duda a la cañada que forma parte del Área Natural. "Se tocaría el bosque y ese argumento de que no lo haría es engañoso, la zona protegida tiene un límite que es el alambrado, eso no quiere decir en términos biológicos que no habría afectación al ecosistema, hay un montón de estudios a nivel mundial que dicen que las carreteras afectan gravemente aunque pasen a uno o dos kilómetros, ahora más si están invadiendo el bosque".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ