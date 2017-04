Inviable, cortina de 60 metros en El Zapotillo: Aristóteles

El gobernador pide a alcaldes esperar información para saber cuál es la mejor opción

GUADALAJARA, JALISCO (03/ABR/2017).- El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, agradeció la solidaridad de los alcaldes en el tema de la presa El Zapotillo, sin embargo, les pidió que no se adelanten a dar posturas, hasta que no esté listo el estudio de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El estudio, en el que participan especialistas internacionales que han estado en la zona de Zapotillo, debe quedar listo en máximo dos meses y tendrá resultados técnicos y científicos que no responderán a cuestiones políticas, recalcó el primer mandatario estatal.

Considera que es inviable que la cortina sea de 60 metros, como señalaron los alcaldes, por lo que les pidió que esperen a que esté lista la información para saber cuál es la mejor opción. Tener una cortina de esta altura, dijo, no serviría para dotar de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Ya he platicado con los alcaldes, les he pedido que no se adelanten a posturas, hablan de construir una presa a 60 metros y eso no se puede, sería riesgo, no tendríamos ni siquiera el agua que necesitamos y sería el gasto millonario”.

Dijo que, si bien, el agua es nacional, el territorio por donde pasa y donde estaría el envase, es Jalisco; por eso se contrató a un organismo internacional para analizar el asunto, libre de intereses de unos cuantos.

Los resultados del estudio serán abiertos a la ciudadanía cuando se termine, con el fin de que no haya malas interpretaciones ni politización del tema.

“No vamos a inundar Temacapulín, no vamos a avanzar hasta que no tengamos claridad y certeza en un estudio que no sean los que se tienen desde hace 30 años, que han sido motivo de la pugna por parte de unos y otros grupos”.

