Abogados insisten que se abra proceso para reforma judicial

Consideran que no hay voluntad de diputados para analizar las propuestas que se tienen en la materia

GUADALAJARA, JALISCO (03/ABR/2017).- El Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco insiste en que el Congreso debe socializar la reforma judicial, ya que señalan, no hay voluntad de los diputados para analizar las propuestas que se tienen en la materia.

A pesar de que no se tiene una fecha establecida para su aprobación, los legisladores han adelantado que ésta podría ser aprobada antes de mayo, sin embargo, los abogados denuncian que no la conocen.

“No sabemos si efectivamente se va a atacar la cuestión de la concesión que tiene el estacionamiento de la Ciudad Judicial. No sabemos si se va a regular el costo indebido que están haciendo los peritos”.

El coordinador ejecutivo, José Luis Tello Ramírez, declaró que solicitan la creación de una central única de notificaciones, que se regule la rotación de peritos auxiliares en los juicios que se llevan en los tribunales y que los jueces y secretarios de los juzgados sean designados mediante un examen de oposición.

“Queremos un Tribunal autónomo, independiente, transparente, no contaminado, pero lamentablemente se ha visto que llegue mayo, llegue junio, llegue diciembre y parece que las sentencias se venden al mejor postor”.

Aunque no señaló de manera directa a alguien, enfatizó que se debe poner un alto a la corrupción, “(basta de) que nos estén tomando el pelo a los ciudadanos. Lo que nos interesa a nosotros es que los abogados no estamos de acuerdo en la creación del tribunal constitucional, ese tribunal no obedece a las demanda de la sociedad, obedece a una exigencia de los grupos fácticos del poder, a una bolsa de trabajo”.

Tello Ramírez señaló que el 70% de los casos están contaminados y hay serios retrasos en algunos juzgados como el Tercero en Materia Familiar, “no acuerda porque dice que no tiene papelería. Están paradas las demandas de alimentos. Lamentablemente las personas que van a los tribunales es para exigir justicia y lamentablemente es justicia denegada (no hay carátulas para formar un expediente). No se están admitiendo las demandas”.

Aunque reconoció que el presupuesto etiquetado para el Poder Judicial no alcanza, y requiere de alrededor de mil 600 millones de pesos adicionales, agregó que se requiere aplicar algunas medidas de austeridad, como el dejar de pagar una renta de más de un millón de pesos por el inmueble donde se ubica el Consejo de la Judicatura, recursos que aseguró, podría servir para la creación de otro juzgado.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ