Usuarios del transporte público exigen la presencia permanente de policías para combatir la delincuencia en la zona del Álamo y carretera a Chapala

GUADALAJARA, JALISCO (03/ABR/2017).- Gerardo Casas aprendió que en El Álamo no hay que exponer nada de valor. No vale la pena. Hace dos semanas le robaron el celular cuando se dirigía a tomar una unidad del transporte público en esta zona de Tlaquepaque. Ahora se cuida y no pone a la vista de los delincuentes nada de valor.

“Aquí el asalto es el pan de cada día. Tienes que estarte cuidando. Yo no doy a notar nada, guardo el celular. No dar a notar nada de valor. Es lo que te buscan: el celular, el dinero”.



Mientras espera a que los autos se detengan para cruzar la calle, añade que el problema es la falta de vigilancia: “¿En dónde está la seguridad? No la ves. Si pusieran un poquito de más vigilancia se calmaría esto”.

Marlén Díaz comenta que la madrugada del jueves saquearon el Elektra de la zona. Es la tercera ocasión en seis meses. Sin embargo, destaca que los más afectados por los asaltos son los transeúntes que recorren la zona en la mañana para tomar un camión y dirigirse a su trabajo, entre los cuales están las personas a las que les vende comida.

Mientras Marlén habla, Miriam, otra vendedora de 16 años, añade que la tarde anterior también robaron un Oxxo cercano.

Marlén acentúa que en el puente que se encuentra a unos pasos de su puesto es un espacio inseguro donde también se llevan a cabo asaltos.

Rosa Torres afirma que El Álamo es inseguro por la insuficiente presencia policial. Vecina de la colonia Los Amiales, recorre este espacio dos veces al mes para sacar dinero del cajero. Aunque no ha sido víctima de un asalto, camina con precaución por el puente que la acerca al banco, pues aunque la acompañan sus hijos sabe que en cualquier momento puede tocarle a ella.

Hace un mes Guillermina Zamora también perdió su celular por un robo. Cuenta que salió desde Ixtlahuacán de los Membrillos hasta El Álamo para cobrar su sueldo como cocinera de una empresa. Como se quedó dormida, un joven se sentó a un lado de ella y sacó el aparato, que todavía no termina de pagar, de una bolsa de su mochila.

Aunque la Policía de Tlaquepaque no cuenta con registros sobre robos a usuarios, su encargado, Gustavo Adolfo Jiménez, reconoce que El Álamo está entre los espacios con más robos.

Pero los robos de celulares o bolsos también son una constante en otros cruces de la metrópoli, como Periférico y Colón, carretera a Chapala, Periférico y Federalismo, Artesanos y Circunvalación, además de zonas como la carretera a Tesistán, prolongación Mariano Otero, colonia Jalisco, Santa Fe, Constitución y Las Cuatas, entre otras.

Videovigilancia contra la delincuencia

Con el objetivo de inhibir la delincuencia y el acoso en los alrededores de sus centros universitarios y sus preparatorias, la Universidad de Guadalajara (UdeG) solicitó ser beneficiada con algunas cámaras de videovigilancia que serán instaladas en la ciudad como parte del sistema Escudo Urbano C5 (Cómputo, Comando, Control, Comunicación y Coordinación) que, según se prevé, comenzará a operar en 2018.

El coordinador de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano Cervantes, afirmó que ya solicitaron la colocación de estos aparatos a las comisarías de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y El Salto.

Serrano Cervantes resalta que la petición a las autoridades municipales se concentró en que las cámaras se ubiquen en las paradas de los camiones y en diversos puntos cercanos a las escuelas donde los estudiantes son víctimas de asaltos o de acoso, como en el caso de la Preparatoria 4.

Junto con la Policía de Guadalajara también se valoró la colocación de cámaras en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), principalmente en las avenidas Revolución y Marcelino García Barragán.

Explica que este espacio educativo, al estar ubicado cerca del barrio de Analco, la colonia Atlas, San Juan de Dios, Lomas del Paradero y a unas siete cuadras de la 5 de Febrero, es una área de constante riesgo para los alumnos que tienen que caminar dos o tres cuadras para tomar un camión o para ingresar en la escuela.

“Hay un grupo de personas que han hecho su oficio de asaltar celulares. Antes andaba uno o dos, hoy se organizan perfectamente cuatro o cinco sujetos en una camioneta o en un vehículo y te acechan y te atacan de dos o tres para robar celulares. Y cada vez son más violentos”.

CAMIONES REDUCEN LA FRECUENCIA ANTE ROBOS

Miguel Hernández trabaja como chofer del transporte público desde hace cuatro años. Cuenta que en diciembre pasado lo asaltaron. Un hombre güero, chaparro y con bigote se subió al camión y le apuntó con un arma de fuego. Después de quitarle unos cinco mil pesos encañonó a los pasajeros y les pidió sus celulares. Hace poco Miguel se enteró que a su compañero, que conduce el camión de 1320 de la Ruta 626, en la que actualmente labora, también lo asaltaron.

El director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gustavo Flores, responde que, aunque no cuentan con estadísticas sobre estos delitos, gracias a las quejas de los usuarios y de los transportistas tienen conocimiento de este tipo de ilícitos y sirven como intermediarios para que las autoridades estatales y municipales lleven a cabo acciones en estos puntos.

Flores acentúa que se han implementado operativos en algunas unidades, incluso la Fiscalía General del Estado ha tratado de promover un botón de pánico como una medida para inhibir estos actos.

Sin embargo, subraya, estas prácticas en ocasiones provocan que los operadores bajen la frecuencia de paso en horarios nocturnos, lo que ocasiona quejas de los ciudadanos.

“Nosotros lo platicamos con los transportistas pidiendo que se solucione, pero ellos nos refieren esa parte de la inseguridad, asaltos no solamente a los ciudadanos, sino también a los propios operadores”.

El funcionario precisa que prolongación Mariano Otero es una de las zonas donde más atracos les han comunicado.

“Toda la zona hacia La Primavera. Hay asentamientos donde hay vialidades, tercería, que en ciertos horarios son propensos a subir la incidencia en la delincuencia, según han reportado los propios transportistas”.

Otros puntos donde se dan estas prácticas son Santa Fe y Chulavista, en Tlajomulco, y la colonia Jalisco, en Tonalá.

Los problemas viales ahorcan avenida Tesistán

Raúl González considera que los problemas viales que diariamente incordian a peatones, civilistas, automovilistas y usuarios del transporte que circulan por avenida Tesistán se deben a los fraccionamiento y a la falta de infraestructura en la zona.

Raúl apunta que hay un desarrollo habitacional cuyos vecinos, al querer salir de él, agolpan avenida Guadalajara. Entonces los conductores invaden carriles prohibidos y generan un caos vial que pone en riesgo a las personas y que se extiende hasta avenida Tesistán.

“Yo siento que avenida Tesistán va a tener que ser en un momento como el Periférico. No va a tener que existir este tipo de semáforos por tanta afluencia de carros que hay si tomas en cuenta que vienen desde Tesistán y todos los que vienen desde carretera a Colotlán“.

El comerciante afirma que también hace falta alumbrado público y arreglar las banquetas en diferentes puntos de la avenida. Además, señala que las rutas del transporte público extiendan su horario de servicio, pues a las 21:00 horas los camiones de la ruta 635 ya suben a los pasajeros.

Para el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov), Francisco Poe Morales, carretera a Tesistán es una de las arterias que requieren atención especial para reducir riesgos viales y delitos contra usuarios del transporte público.

Sin embargo, Silvia Santos dice que también las personas tienen que poner de su parte, pues desde la farmacia en la que trabaja ha visto que deciden no usar el puente colocado entre carretera a Tesistán y avenida Guadalajara.

Patricia Martínez coincide con Silvia en que los transeúntes “torean” a los automóviles en vez de utilizar la infraestructura dispuesta para protegerlos. “Son dos semáforos en lo que uno sube el puente. Hay que ser consciente de que uno se arriesga”.

Los peatones, los más afectados

José Ascencio, quien desde hace seis meses trabaja en un negocio ubicado en una de las esquinas de las avenidas prolongación Mariano Otero y prolongación Tepeyac, dice que los que sufren más son los peatones, pues de las 08:00 a las 10:00 y de las 18:30 a las 17:30 horas tienen dificultades para transitar por las calles con seguridad.

Coincide con él Ismael Álvarez, de 58 años, quien señala que de lunes a viernes lo común en este punto de la ciudad son los conflictos viales y el tráfico pesado. “A nosotros los peatones no nos dejan. Como es vuelta continua, no nos permiten cruzar”.

Sin embargo, Ismael comenta que también hay problemas cuando las personas como él salen en la madrugada para tomar un camión en el Periférico y entonces tienen que caminar por banquetas flanqueadas por baldíos y espacios abandonados.

“Salgo a las 5:30 de la mañana y está muy solo. Soy pensionado. Tengo hijas que van a su trabajo y las acompaño. Ahí hay un hotel olvidado, un centro nocturno. Hay mucha inseguridad”.

Javier Olivares explica que cada tarde que llega a su trabajo se da cuenta de que los automovilistas que desde prolongación Mariano Otero dan la vuelta hacia prolongación Tepeyac no respetan a los peatones. Para solucionar este problema pide a la Secretaría de Movilidad (Semov) que tenga mayor presencia en la zona y envíe a más agentes viales que pongan orden.

Por último, Raúl Padilla, quien tiene un taller de mecánica automotriz, señala que debido a la delincuencia evita caminar por cualquier calle de los alrededores antes de las 20:00 horas. “A esa hora ya no puedes andar aquí a pie. Párate en la noche en El Ixtépete para que veas”.

ALERTA

Los primeros 15

Las 15 zonas más inseguras para abordar el transporte público, según usuarios, autoridades estatales y municipales, son las siguientes:

• Periférico y Colón

• Periférico y Federalismo

• Artesanos y Circunvalación

• Carretera a Tesistán

• Prolongación Mariano Otero

• Colonia Jalisco

• Chulavista

• Santa Fe

• El Álamo

• Lázaro Cárdenas y 18 de Marzo

• Vallarta y Periférico

• Hidalgo y Federalismo

• Carretera a Chapala y avenida las Rosas

• Arenales Tapatíos

• La Constitución

• Las Cuatas

BUENAS PRÁCTICAS

La terminal en parque Revolución es ejemplo en seguridad para pasajeros del transporte

David Vázquez, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), dice que en la ciudad hay espacios por donde pasa y se siente inseguro, como la zona aledaña a plaza del Sol y el parque Morelos, en donde han asaltado a varios conocidos. Sin embargo, en el parque Revolución, donde alrededor de las 08:30 horas platica con una compañera de la universidad, siente lo contrario.

“Paso todos los días por aquí y nunca he tenido una mala experiencia y tampoco me ha tocado ver. Me siento seguro. La Policía sí te hace sentir más tranquilo”.

Nestor Ríos, sentado en una banca que mira a avenida Vallarta, coincide con David, pero considera que esta situación se debe principalmente a la presencia de los agentes viales, quienes retiran a los automóviles que se paran en el carril exclusivo para las unidades del transporte público y también orientan a los usuarios.

“Es un lugar de acceso a varias rutas y está muy cuidado para que no se paren los taxis. Casi siempre hay personal que está vigilando y que está haciendo que fluya la movilidad. También aquí hay policía montada. Este cuadro es seguro, fuera de aquí ya no tanto”.

En su opinión, la integración de este personal en otros espacios concurridos de la metrópoli ayudaría a reducir los problemas viales y los delitos.

Un trabajador del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), quien prefiere no dar a conocer su nombre, comenta que a las 06:00 horas, cuando comienza su jornada laboral y la oscuridad envuelve al Parque Revolución, la gente transita por el parque con normalidad y con garantías de seguridad.

Además de los policías y los agentes viales, Siteur tiene vigilantes en cada uno de los cuerpos del espacio urbano.

“Tenemos varios rondando. No traen armas, pero por lo menos traen una lámpara y elementos que los identifican como participantes de un grupo de seguridad”.

Alondra Parra, estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara (CUCSH), señala que incluso en la noche siente que el parque está cuidado. Sin embargo, dos o tres cuadras a la redonda sabe que debe extremar las precauciones.

“En la mañana se me hace seguro. Como hay mucha gente y todos van a trabajar y a la escuela, hay más movimiento, más seguridad, más gente. Me siento más segura porque yo me veo aquí con mis amigos”.

TELÓN DE FONDO

El C5 en marcha

En abril pasado, la Fiscalía General del Estado detalló que el Escudo Urbano C5, que se prevé comenzará operaciones en 2018, pondrá a la metrópoli entre los tres primeros lugares a nivel nacional en este tipo de herramientas.

Durante la presentación que encabezó el fiscal Eduardo Almaguer se destacó que estos aparatos, antes que vigilar y observar los delitos en proceso, dejarán evidencia de ellos.

“Son cámaras testimoniales. Nos funcionan y nos sirven para encontrar a los responsables de la comisión de un ilícito, sin embargo no para prevenir o tener una reacción inmediata. (...) Lo que sí les puedo asegurar es que está acreditado en diversas ciudades del mundo, en el caso de este programa y de este proyecto que se está mostrando a ustedes, de la disminución de los índices delictivos”, dijo el funcionario.

Almaguer agregó que esta situación se dará porque se necesitaría de un gran número de personas para monitorear las cámaras, por lo cual buscarán que un operador atienda más monitores a partir de las alertas que se manden: “Es un sistema que nos permite, si fuera el caso, por los 60 (elementos) que aquí se plantea, nosotros tenemos 66 operadores en el 066, entonces podría inclusive disminuir el personal”.

El sistema también contempla la instalación de tres mil sensores que pueden alertar a las autoridades cuando se detonan armas de fuego y mil 500 botones de pánico con los que los ciudadanos podrán solicitar auxilio a las policías preventivas cuando se encuentren en peligro.

El costo del proyecto es de 895 millones de pesos e incluye una garantía de operación hasta noviembre de 2019. Después, las licencias de software y el mantenimiento costarán 49 millones de pesos anuales que cubrirán 2020, 2021 y 2022.

