Sin fecha, proyecto para sustituir a los mototaxis

Hay un diagnóstico sobre su operación, pero no certeza sobre su reemplazo

GUADALAJARA, JALISCO (03/ABR/2017).- Para la realización de los estudios que permitieran conocer el número de mototaxis que circulan en la Entidad, viajes, ingresos, costos de trayecto, entre otros, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco contrató al Grupo Logístico Merel S.A. al que pagó 418 mil 624 por los trabajos de campo y parte de la captura de la información.

Aunque ya hay un diagnóstico claro de la operación de los mototaxis, el director del instituto, Mario Córdova España, mencionó que aún no se tiene fecha para iniciar el reemplazo de este tipo de transporte público en el esquema de Cuencas de Servicio que establece la Ley de Movilidad. “El escenario definitivo tiene que ser la transformación de éste... (servicio), pero todavía no tenemos fecha. No hemos definido todavía en qué momento”.

El estudio del instituto en conjunto con el consultor arrojó que en 25 municipios jaliscienses operan dos mil 598 mototaxis, adicionalmente se detectaron 783 que actualmente no están en circulación, pero que en cualquier momento pueden reactivarse; y se generan alrededor de 124 mil 809 viajes diarios, la mayoría, alrededor de 100 mil, se realizan en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara; es Tlajomulco de Zúñiga el mayor generador de estos traslados.

De acuerdo con el funcionario, el censo ratifica por qué operan los mototaxis: la ausencia de un buen esquema de transporte público y la dispersión urbana; no obstante, este medio de transporte es inseguro, cumple con una función temporal mientras se introduce un mejor servicio.

Las motocicletas se utilizan no sólo para traslado de personas, sino también de productos y alimentos, incluso, aunque en menor cantidad y en algunas zonas, hasta para el narcotráfico.

Se tienen proyectadas 10 Cuencas de Servicio para sustituir a los mototaxis, sin embargo, no hay fecha para la ejecución de la primera. En este tema se revisará el tipo de vehículos más adecuados para sustituir a los mototaxis, en la norma se establecen los tipo Sprinter.

Córdova España mencionó que le sorprendió el resultado que arrojaron los estudios con la generación de alrededor de 100 mil viajes en mototaxi en la metrópoli, ya que cuando se hizo el análisis con relación a las Empresas de Redes de Transporte, el año pasado, se calculó que había más de 45 mil; también le llama la atención que sean menos mototaxis con respecto a los seis mil o más que se mencionaba existían.

Consideró que es posible que cuando se hizo el estudio de las Empresas de Redes de Transporte no se haya hecho tan a profundidad el análisis de los viajes de mototaxis; la otra alternativa, es que hayan crecido los trayectos; aunque dijo inclinarse por la primera.

Más allá de Periférico

El estudio de mototaxis en Jalisco cuenta con tres anexos: una encuesta de población en vivienda de preferencias declaradas y reveladas sobre mototaxis; también se realizó una encuesta más allá de Periférico para estimar la demanda, percepción, preferencias declaradas y reveladas sobre mototaxis; y un estudio de población general de vivienda en ciudades medias, a través de encuestas para estimar demanda, preferencias declaradas y reveladas. Además, se cuenta con un censo con base a observación directa.