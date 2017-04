Enfermedades estomacales aumentan en tiempos de calor

Las familias deben estar atentas a cualquier señal de descomposición del alimento y cocinarlo de forma adecuada

GUADALAJARA, JALISCO (03/ABR/2017).- Ya que en tiempos de calor los alimentos se descomponen con mayor velocidad, las enfermedades estomacales aumentan hasta 30%, dijo el titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Jalisco (Coprisjal), Dagoberto García Mejía.

“En los hogares, hay un incremento de cuadros diarreicos y en la incidencia de intoxicación por alimentos de hasta 30% más que en otras épocas del año”.

Es por eso, dijo, que las familias deben estar atentas a cualquier señal de descomposición del alimento y cocinarlo de forma adecuada. Sobre todo, comentó, hay que tener cuidado con productos como el pollo, que no tiene características específicas que nos indiquen con seguridad si está en buen estado.

“En el pescado tenemos señales muy claras, como cuando vemos que el ojo está sumido, que tiene un mal olor o que su consistencia no es la adecuada. Pero en el pollo no es tan manifiesto, por lo que se debe manejar de forma adecuada, que si lo tenemos congelado no debemos descongelarlo al medio ambiente, debe ir directo al agua hirviendo o al congelador”.

Además, señaló que las comidas como el ceviche no deben ser cocinadas sólo con jugo de limón, ya que esto incrementa las probabilidades de una intoxicación. Estas recomendaciones, aunadas a una buena higiene y evitar consumir productos fuera de casa, podrán prevenir la presentación de cuadros diarreicos en las familias”.