La ONU Mujeres da taller para hijas de trabajadoras de SUTUdeG

Recibieron capacitación gratuita en el área de programación web

GUADALAJARA, JALISCO (02/ABR/2017).- Para desarrollar el interés de las niñas en el estudio y aprovechamiento la tecnología desde temprana edad e incentivarlas al estudio de las ciencias exactas e ingenierías, niñas e hijas de trabajadoras del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG) recibieron capacitación gratuita en el área de programación web.

13 niñas de entre 8 y 13 años participaron en el taller "Yo Puedo Programar", en el Centro de Inclusión Digital del Punto México Conectado en Jalisco, aliado estratégico del ciclo de talleres a los que la Universidad de Guadalajara se comprometió en la firma de la campaña He For She de ONU Mujeres.

El instructor y desarrollador Samuel Alejandro Jaime Vargas, comentó que este taller genera en las niñas una base en el área de la programación web y favorece la pérdida del miedo a las herramientas tecnológicas.

Indicó además que en el taller las niñas utilizan plataformas interactivas, lo que permite jugar y aprender a la vez; resolver problemas de forma eficiente y desarrollar habilidades mentales.

"Usamos una plataforma que te permite ir metiendo comandos, vas generando que los personajes hagan lo que les indiques con tus clics, van por niveles, cada vez incrementa el nivel de dificultad y cuando se llega a niveles más complicados ellas interactúan más con el juego. Ahí ellas desarrollan su creatividad", expuso.

Luego del taller, Camila Monserrat González Rico, de 13 años compartió que al asistir al taller aprendió y entendió de programación y, además utilizó la computadora de una una forma distinta a la que comúnmente la usa.

El ciclo de talleres que organiza la Universidad de Guadalajara para incentivar y favorecer el empoderamiento de las universitarias trabajadoras continuará en los próximos meses, con temáticas diversas como igualdad laboral impartido, que será impartido por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM); de computación e innovación y emprendimiento, entre otros.

"Yo Puedo Programar" se une al taller "Robótica para niñas" que iniciará el próximo 12 de mayo en las instalaciones del Punto México Conectado con una duración de 2 meses, donde podrán conocer: mecánica, electrónica y programación.