Arzobispo desconoce proyecto de Mexicaltzingo

GUADALAJARA, JALISCO (02/ABR/2017).- José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, no ha sido avisado acerca del proyecto de estacionamiento subterráneo que la Universidad de Guadalajara (UdeG) planea hacer en la plaza de Mexicaltzingo, frente al templo.

"No tengo conocimiento oficial más que lo que he escuchado por los medios, yo quiero entender que un proyecto de esta magnitud, en ese lugar, debe ser conjuntado, no sólo son beneficiados de un estacionamiento, sino que se pudieran ver afectados, en este caso los vecinos, el templo", indicó tras la misa dominical de este mediodía.

Robles Ortega dijo que no sabe cuál es el estado de esa iglesia ni qué medidas de protección requeriría para que no sufriera daños, como el caso del templo de San Francisco. "Yo supongo que una obra cualquiera que sea, que se hace en torno, debajo, que afecta de alguna manera un edificio como este tiene que contar con todos los estudios y permisos de instituciones competentes".

Para Semana Santa el cardenal hizo un llamado a los visitantes para que observen y atiendan las indicaciones y señalamientos de seguridad por las obras de la Línea 3, y dijo que además del templo de San Francisco desconoce si habrá algún otro cerrado por daños. El arzobispo tapatío recordó que la esencia de esta fecha no se trata sólo de conservar una tradición o costumbre. "Es el encuentro verdaderamente interior y profundo, con la persona que es el motivo de la celebración que es Cristo, que entrega su vida, que muere por nosotros y resucita por nosotros, que ese sea el motivo fundamental de lo que hagamos en estos días".

Sobre los partidos políticos que han estado haciendo cambios recientes, Robles Ortega consideró que las personas cada vez estaban más decepcionadas de ellos porque perdieron su vocación y sólo piensan en servirse a ellos. "Algunos se presentan a sí mismos como empresas, para otorgar trabajo al que lo pida, no es un partido como una institución que mira a resolver necesidades y requerimientos en la sociedad, por eso crece la desesperanza".

