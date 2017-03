Implantes cocleares regalan sonido a 12 niños de Jalisco

Este viernes se hizo la entrega como parte de la Campaña Nacional ‘Un sonido que despierta la vida’

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAR/2017).- Un total de 27 niños, 12 de Jalisco y 15 más de otros estados de la República, podrán oír por primera vez, con la entrega de implantes cocleares en la Cuarta Etapa de la Campaña Nacional "Un sonido que despierta la vida", de parte del DIF Nacional.

La encargada del arranque de la campaña fue la directora del DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul, quien acudió al Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", en representación de la primera dama, Angélica Rivera, quien canceló de última hora.

En total, con las cuatro etapas de la campaña, se habrán hecho 105 cirugías cocleares en todo México, con una inversión de 50 millones de pesos.

Los niños que reciben estos implantes cocleares son menores de cinco años, en condición de vulnerabilidad y con diagnóstico de hipoacusia profunda bilateral.

Cada uno recibe la implantación de prótesis coclear, así como la habilitación auditiva posterior a su intervención y seguimiento médico, con apoyo financiero del Programa Seguro Médico Siglo XXI.

A lo largo del 2016 se realizaron las tres primeras etapas de la campaña, y en la que hoy inicia, además de Jalisco, los estados beneficiados son Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Baja California Sur.

El secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada, resaltó la importancia de que a cada niño, a los siete días de nacido, le sea practicado el tamiz auditivo, con el que se puede realizar la detección oportuna de un problema a nivel del oído.

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, informó que hará lo posible por poder brindar más recursos al área de atención auditiva "Caracol", pues en el presente presupuesto se disminuyeron sus recursos de cinco a un millón de pesos.

"Se buscará no afectar este programa que beneficia a niños y niñas de los 45 días de nacidos hasta los 12 años; esto no va a suceder y me comprometí para ver qué alternativas y poder agotar los recursos que se necesiten".

SABER MÁS

-Cada implante coclear tiene un costo de 292 mil 355 pesos, más la cirugía, que oscila los 200 mil pesos.

-Durante el evento, la presidenta del DIF Jalisco, Lorena Arriaga, y la directora del DIF Nacional, firmaron un convenio para que el nivel federal otorgue siete millones 026 mil pesos, para ser aplicados en infraestructura y mejora de espacios alimentarios del DIF Jalisco.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR