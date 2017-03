Cierran establecimiento de pollo en Zapotlanejo

La SSJ detectó que en el establecimiento utilizan cloro, en lugar de desinfectante de frutas y verduras

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAR/2017).- La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal), suspendió operaciones del establecimiento de pollo en el municipio de Zapotlanejo, el cual se vio involucrado en la intoxicación masiva.

El titular de la SSJ, Antonio Cruces Mada, informó que después de la revisión que se hizo en el establecimiento, se observó que la preparación de los alimentos complementarios, como salsas y ensaladas, deja mucho que desear en cuestión de higiene.

Además se detectó que, en lugar de utilizar un desinfectante de frutas y verduras, los encargados del establecimiento utilizan cloro.

La dependencia hizo cultivos complementarios en alimentos, donde se encontró la presencia de la bacteria Escherichia Coli.

“No utilizan el desinfectante comercial, como los de gotas, utilizan cloro como tal y no en la dilución adecuada, no en el tiempo adecuado; por ende, hasta no corregir los procesos, hoy día está cerrada de manera temporal por los procesos de la elaboración de esos productos”.

La Coprisjal brindará capacitación al personal del establecimiento sobre manejo de alimentos.

Mientras tanto, la Secretaría está a la espera de los resultados de otros estudios realizados y mandados al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), para ver qué subtipo de Escherichia Coli aparece.

La próxima semana se tendrán los resultados de los estudios que se practicaron a las personas, para ver qué tipo de bacteria es la que enfermó a la gente.

