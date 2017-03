Testimonio del incendio en toma clandestina: 'El calor se vuelve insoportable'

Polvo químico y espuma fueron las armas para sofocar el siniestro en El Zapote

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAR/2017).- Con el de ayer ya son tres incendios en tomas clandestinas los que ha vivido Santiago Mejía, bombero de Tlajomulco. Él, junto con varios de sus compañeros, participaron para sofocar el incendio en un ducto dentro del predio Los Tres Gallos: “Yo fui uno de los nueve compañeros que ingresaron en primera instancia para apagar el fuego”.

A las 7:30 horas, conductores que transitaban por el Sur de la ciudad avistaron las flamas que emergían sobre una zona de siembra ubicada entre la población de El Zapote y el Fraccionamiento Arvento.

Después de varias llamadas de ciudadanos sonó la alarma de los Bomberos de Tlajomulco. Su director, Luis Rodrigo Arellano, se puso en contacto inmediato con Pemex que procedió a cerrar las válvulas para reducir la presión: “Se trataba de fuego en combustible, que no es fácil de controlar”, dijo Santiago.

Luego de transitar por carretera a Chapala y avenida Adolf Horn, las unidades no sabían cómo llegar al punto hasta que localizaron una brecha en Puerta de la Cruz.

Santiago fue uno de los primeros en llegar al sitio; vio junto al fuego una camioneta calcinada y el cuerpo de un hombre, que se presume extraía el combustible al momento de la conflagración. Por la posición del cadáver parecía que trató de escapar.

Con el paso de los minutos, Santiago vio que sería más sencillo controlar este siniestro que el ocurrido el 31 de marzo de 2012, también cerca de El Zapote. Esa fue una misión complicada, porque además del viento, debieron luchar contra la presión del ducto. “Ahí sí duramos 12 horas para controlarlo porque el flujo siempre estuvo continuo”.

Ayer la presión sí bajó y eso fue un alivio: “Se consumía como un mechero, sin ningún problema, no teníamos a donde se expandiera”.

Finalmente, hacia las 9:30 horas, Santiago y sus compañeros pudieron acercarse, pero con sus equipos de protección. El calor, cerca de un incendio de esta magnitud, es insoportable. Pero con el primer autoataque y el esfuerzo de todos los tragahumo lograron extinguirlo. Polvo químico y espuma fueron las armas para sofocar el siniestro.

Por encontrarse en una zona desolada, Santiago dijo que en esta ocasión no hubo mayor peligro, pero no siempre es así. “Que consideren (los delincuentes) que ponen en riesgo a poblaciones cercanas y ojalá traten de reflexionar al respecto”.

Activan operativo para detectar ordeñas

Al incrementarse el hallazgo de tomas clandestinas y el robo de combustible en Jalisco durante los últimos dos meses, integrantes del Grupo Operativo Interinstitucional, conformado por autoridades de los tres niveles de Gobierno, se reunieron el pasado 24 de marzo para intensificar las labores de vigilancia en el Estado.

Entre las actividades que se llevarán a cabo estará la recolección de información para definir los lugares de mayor incidencia delictiva. Además se convino realizar recorridos aéreos con helicópteros para generar mapas y desde el aire detectar tomas clandestinas.

El Ministerio Público federal adscrito a la Procuraduría General de la República se comprometió a atender de manera inmediata las órdenes judiciales que se soliciten por las autoridades locales y estatales para integrar con mayor rapidez las carpetas de investigación contra las personas dedicadas al hurto de gasolina.

Personal del área de Ductos de Pemex y de las comisarías de los municipios que integran el grupo aceptaron acudir de manera inmediata a los sitios donde se localicen tomas clandestinas para su sellado y clausura. Según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el primer bimestre de este año se han detectado 92 tomas clandestinas.

ROBO DE COMBUSTIBLE

Necesarios más recursos para frenarlo

Incrementar al personal capacitado y mejorar los mecanismos de vigilancia sería la primer estrategia para combatir las tomas clandestinas, sin embargo, también haría falta mejorar el presupuesto destinado para esta área.

“Jorge R.” (pidió se omitiera su nombre), ingeniero de Pemex, señaló que todas las mañanas, personal de Seguridad Física de la empresa tienen la orden de recorrer los ductos en vehículos o a pie y detectar las irregularidades.

Señaló que no se documentan todos los hallazgos de tomas clandestinas, ya que sólo se hacen reportes de aquellas que registran algún tipo de fuga: “80% de las ordeñas no tienen fuga; eso indica que, por cada toma clandestina que se reporta, habría cuatro que no (…) a esas primero se les decía por su nombre, toma clandestina, luego se le llamó protocolo, después chequeo y ahora le dicen manejo técnico”.

El experto destacó que muchas inversiones realizadas y aunque apoye el Ejército o autoridades estatales y federales en las labores, no siempre logran detectar las fugas que sí identifica personal de Pemex.

CRONOLOGÍA

6 de marzo de 2013

Incendio en toma clandestina ubicada en el kilómetro 18 de la Carretera a Chapala, a la altura del entronque con la Carretera El Salto.

25 de julio de 2013

Se incendia finca en la Autopista a Zapotlanejo, en Tonalá tras un flamazo en una ordeña. Dos bomberos resultaron heridos.

30 de octubre de 2013

Una fuga de combustible en una ordeña de Tlajomulco provocó la evacuación de más de cuatro mil personas de los fraccionamientos Chulavista y Lomas del Mirador.

26 de diciembre de 2014

Un incendio en una bodega de la calle Las Rosas en Tlaquepaque reveló combustible sustraído de una toma clandestina.

1 de abril de 2015

Incendio sobre el camino a Maluco, a un kilómetro del municipio de Ayotlán derivado de una ordeña de combustible.

14 de febrero de 2017

Incendio en una toma clandestina a la altura del kilómetro 15.5 de la Carretera a Nogales, en dirección a la Venta del Astillero. Bomberos tardaron 24 horas para sofocarlo.

17 de marzo de 2017

Se incendió un tráiler en la carretera a Nogales, a la altura del Fraccionamiento La Herradura. El contenedor tenía una cisterna escondida conectada a una toma clandestina.