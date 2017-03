Héctor Pizano rinde protesta como presidente del PRI Jalisco

Recibe constancia de mayoría para el periodo de 2017-2021

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAR/2017).- El PRI Jalisco realizó esta tarde la Asamblea Estatal de Consejeros Políticos en la que Héctor Pizano y Mariana Fernández rindieron protesta como presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal para el periodo estatutario 2017-2021.

Los nuevos dirigentes recibieron constancia de mayoría y la validación del proceso interno, el cual había recibido señalamientos porque las candidaturas fueron únicas.

Leonardo Alcalá, quién se pronunció públicamente en contra del "dedazo", acudió a la asamblea para dar un mensaje de apoyo a quienes antes señaló. "Quien hoy tomará protesta como presidente y como secretaria mis respetos, pero sobre todo los respetos a la militancia y a sus consejeros, hoy estoy aquí para refrendar mi compromiso, mi compromiso a su militancia y particularmente a esos hombres y mujeres que confiaron en nuestro proyecto".

Pizano consideró que eso da carpetazo al tema. "Concluye con una actitud por demás solidaria y responsable que marca un ejemplo de unidad como lo que dijo el doctor Leonardo Alcalá. Agradecer a Leonardo que le abona bastante al proyecto de unidad, que con una voz crítica y bastante importante, hace que nuestro partido se mueve en conjunto con lo que planteamos Mariana y yo, un proyecto que se llama PRI".

El nuevo dirigente dijo que su candidatura a la gubernatura de Jalisco o la de otros aspirantes suman y no significan una posible división al interior. "Nuestro papel es ser árbitro, nuestro partido tiene afortunadamente un sinnúmero de prospectos para encabezar cualquier proyecto político, ese es el gran bagaje que tiene este partido y eso no quiere decir que nosotros no vamos a trabajar para ser competitivos, pero con responsabilidad, lo haremos en su momento. Hoy somos respetuosos del anhelo de cualquier compañero, tenemos ese compromiso".

Mariana agregó que están muy contentos y agradecidos con la militancia. "Decirles que a partir del 14 de abril estaremos trabajando incansablemente con el Estado, priistas, porque queremos refrendar los triunfos en 2018, recuperar los 63 municipios donde no somos gobierno".

La clausura del evento estuvo a cargo de Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, quien asistió en representación del gobernador Aristóteles Sandoval.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ