Niegan haber grabado porno en panteón de Mezquitán

El productor de SEXMEX, Fernando Deira afirma que el video se filmó hace un año y no fue en ningún cementerio de Jalisco, ni del país

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAR/2017).- El productor Fernando Deira, representante de la actriz Janeth Rubio, por parte de SEXMEX, niega que el video porno haya sido grabado en el Panteón de Mezquitán de Guadalajara y refiere que no hay forma de comprobarlo.

"En primer lugar, en teoría, no pueden probar que el video se grabó en Jalisco, entonces la denuncia penal no procedería; en segundo lugar, no tienen la fecha de cuándo se produjo ese video. Por ese lado estamos bien asesorados legalmente", dijo el productor.

Sobre la reciente denuncia penal que interpuso el Ayuntamiento de Guadalajara ante la Fiscalía del Estado en contra de aquellos que resulten implicados en la grabación del video dentro del Panteón, Deira refirió que no han sido notificados de ello.

Confirmó que el video fue realizado en un cementerio pero no este mes sino hace más de un año; también afirma que no fue grabado en algún panteón de Jalisco, incluso, en ninguno del país. A pesar de ello, manifiesta que no sabe con exactitud dónde se filmó –pese a insistirle– puesto que la cinta fue producida por la misma Janeth Rubio. Según Deira, su compañía SEXMEX funciona como una plataforma para que las actrices produzcan sus propios videos.

El productor reconoció que mantienen comunicación con el abogado de la empresa para asesorarlos en el proceso de defensa, en caso que de exista algún asunto legal para resolver y que él va apoyar a Janeth en dicho proceso.

"Vine a visitar a un ex novio al panteón de Mezquitán... ahí hay un muchacho que se parece un buen", dice Janeth al inicio del video. Deira refirió que esta frase detonó la polémica que calificó como “montaje”. La referencia al panteón, insistió, fue sólo porque la actriz quería darle un toque “tapatío” a la cinta.

Janeth, la actriz de los millones de vistas

Fernando Deira mencionó que tiene cerca de un año y medio trabajando bajo un contrato de exclusividad con Janeth Rubio, mediante el cual establecen cierto número de videos al año por parte de SEXMEX, sin embargo, ella puede producir videos para su propia página web. En el tiempo que ha trabajado con ella han producido cerca de 40 filmes.

Deira desconoce si Janeth ha grabado alguna otra cinta en una locación similar al panteón pues generalmente ella filma en locaciones cerradas, como su habitación o en moteles.

El productor refirió que luego de esta controversia, el video del cementerio ha quintuplicado el número de reproducciones que suman ya "millones".

Hasta el día de ayer, el corto de la grabación podía ser visto en una ocasión antes de pedir una suscripción al canal de la actriz, que tienen un costo de 15 dólares por mes; sin embargo, actualmente sólo puede ser visto bajo el pago del mismo pues esto les ha generado una gran respuesta económica.

SEXMEX, la apuesta del porno tapatío

El productor refiere que su empresa es la más importante de México en el ámbito. Dijo que desde que inició, hace aproximadamente 13 años, ha trabajado con más de 100 chicas de diferentes nacionalidades como colombianas, venezolanas, argentinas, cubanas y estadounidenses.

El director de la empresa tapatía agregó que actualmente sólo trabaja con cuatro chicas tapatías, entre ellas Janeth, sin embargo tiene más jóvenes dentro de su book de ciudades como Querétaro, Puebla, Monterrey y Ciudad de México, por mencionar algunas.

Deira dijo que actualmente llevan a cabo alrededor de tres filmes a la semana, sin embargo, no precisó con exactitud en qué videos se encuentra trabajando.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA