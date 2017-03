Tras incendio, alcalde de Tlajomulco pide investigación a Pemex

Alberto Uribe cuestiona: ''¿Quién sabe a qué hora se manda (la gasolina)?''

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (30/MAR/2017).- Alberto Uribe, presidente municipal de Tlajomulco, hizo un llamado a Pemex para que realice una investigación de los hechos que provocaron el incendio de esta mañana en el ducto ubicado en un tramo a la altura de la carretera a Chapala y camino al Zapote.

“La gasolina la mandan siempre a distintas horas, ¿Quién sabe a qué hora se manda? y ¿Quién tiene la capacidad de determinar poder robarse la gasolina?” declaró el alcalde.

“Es decir, me parece que Pemex tiene que hacer una investigación, antes de querer hacerla afuera, primero tiene que hacerla dentro y me parece que hay demasiada tecnología como para no saber dónde te están robando la gasolina, satelitalmente lo pueden saber”, subrayó.

Alberto Uribe pidió a Petróleos Mexicanos que realice una investigación interna que permita determinar fugas de información o complicidad en estos actos ilícitos. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la recolección de indicios en el sitio.

El incendio que se registró aproximadamente a las 06:30 horas cerca del poblado El Mirador se pudo sofocar en pocas horas gracias a la coordinación de los diversos cuerpos de bomberos con personal de Pemex.

No obstante, el fuego dejó como saldo una persona fallecida que no ha sido identificada, confirmó Policía de Tlajomulco.