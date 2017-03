Acoso a mujeres, otro problema en la zona de Periférico y Colón

Todas las vecinas de la zona encuestadas por el IJM declararon haber vivido algún tipo de agresión

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAR/2017).- El lugar no sólo fue el escenario de una agresión a golpes contra un elemento de la Secretaría de Movilidad o el sitio donde los conflictos viales son una constante. La zona de Periférico y Colón, afuera de la primera estación del Tren Ligero, es un punto donde el acoso sexual hacia las mujeres se vive a diario.

A toda hora las multitudes caminan por el puente peatonal, esperan el camión en Periférico o ingresan al Tren Ligero. En un recorrido por la zona se detectó que grupos de hombres se sientan en las bancas ahí instaladas para acosar a las mujeres que van y vienen de sus actividades.

Palabras ofensivas, miradas lascivas e incluso toqueteos y repegones, son las molestias que las mujeres soportan a diario durante su paso por el lugar.

De 20 mujeres consultadas en la zona, de entre 18 y 25 años de edad, todas reconocieron haber sufrido algún tipo de acoso en ese sitio; 17 de ellas afirmaron que es un problema de todos los días.

Alondra Flores, de 19 años de edad, es la única que enfrentó a su agresor, cuestionándolo sobre por qué la miraba de manera lasciva y exigiéndole que dejara de hacerlo.

“Que te digan ‘mamacita’ u otro tipo de groserías ya es considerado normal, pero no por eso te tienes que dejar. Yo me molesto mucho cada que me pasa y no me dejo”, señaló Alondra, quien desde hace cuatro meses trabaja como agente de seguridad privada en una empresa de la zona.

Mariana Munguía, quien está embarazada, contó que cuando se traslada y camina por el sitio con su hijo de cuatro años, no se salva de ser importunada por los hombres.

“Casi no paso por aquí, pero cuando lo hago siempre me gritan cosas (...) En lo particular me molesta mucho, porque ando con mi hijo”, relató la vecina de Tlaquepaque.

De acuerdo con el mapa de Violencia Comunitaria, elaborado por el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) en los ocho municipios donde se decretó violencia contra las mujeres, 100% de las consultadas, y que viven en la colonia Santa María Tequepexpan, donde se ubica este cruce, reconoció haber vivido algún tipo de acoso sexual.