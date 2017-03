Sueldos de magistrados no son un despilfarro: Ricardo Suro

El presidente del Poder Judicial asegura que el sueldo que tienen los jueces es devengado y no es inmerecido

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAR/2017).- Para el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves, el sueldo que perciben los magistrados, y el cual es superior a la remuneración del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, está justificado.

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) tienen un sueldo bruto mensual de 183 mil pesos, frente a los 166 mil pesos del titular del Ejecutivo estatal.

"Nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer un ejercicio de austeridad. Somos conscientes de que tenemos que respetar la ley, pero también somos conscientes de que al final de cuentas el salario de los magistrados es devengado, no es un despilfarro de dinero, no es un sueldo inmerecido, no es un sueldo que esté fuera de orden".

Con relación al exhorto que se aprobó por la Comisión de Hacienda en el Congreso, para que el Poder Judicial realice ajustes a sus presupuestos, en específico el relacionado a sueldos y que los recién nombrados magistrados y consejeros regresen el excedente de sueldo respecto al del gobernador, respondió que aclararán las dudas y darán su versión.

El magistrado comentó que los diputados coinciden que hay una contradicción de normas constitucionales respecto a los sueldos, "lo que tenemos muy claro es que tenemos que respetar la ley, tenemos que dar la cara ante la sociedad en éste y cualquier tema, y tenemos que dar la certeza de que al menos el Poder Judicial trabaja y que está en total disposición de acatar las normas".

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ