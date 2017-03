Anuncian campaña de desarme ciudadano en la ZMG

Participarán autoridades estatales, municipales, Ejército y la organización México SOS

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAR/2017).- Con la confianza en que el número de robos a mano armada y homicidios bajará, este miércoles se anunció el arranque de la campaña de despistolización o desarme ciudadano, en la cual participan autoridades estatales, municipales, el Ejército Mexicano y la organización México SOS.

El general brigadier Diplomado del Estado Mayor Gaudencio García Rodríguez, jefe de la 15 Zona Militar, informó que la campaña está diseñada para los cinco municipios de Jalisco que tienen mayores índices delictivos, todos integrantes de la Zona Metropolitana: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.

Se montarán cinco módulos de canje, uno en cada municipio. En Guadalajara, en Plaza Liberación; en Zapopan, en Plaza de las Américas; en Tonalá; en Plaza Cihualpilli; y en Tlaquepaque y Tlajomulco en sus respectivas plazas principales. Atenderán desde el 24 de abril de 08:30 a 18:30 horas y hasta el 24 de junio.

El objetivo es lograr el acopio de al menos 500 armas, mismas que serán desmanteladas en el mismo lugar tras el llenado de una forma. A cambio, se les entregará un aparato eletrodoméstico, tabletas o computadoras, según sea el valor del arma que sea donada, expuso Adolfo Caballero, coordinador de SOS Jalisco.

El general aclaró que las autoridades no actuarán de ninguna forma contra las personas que lleven las armas, para motivarlos al canje.

"Es importante resaltar que ninguna autoridad va a tomar alguna medida legal en contra del donante, sea por la razón de las características del arma o sea por la razón de la procedencia de la misma, este es un dato muy importante que es importante que sepa la sociedad para que acudan con toda confianza".

Los aparatos que serán canjeados son proporcionados por el Gobierno de Jalisco y México SOS, Capítulo Jalisco, quienes invertirán 1.2 millones de pesos cada uno, indicó Raúl Juárez Valencia, subsecretario General de Gobierno.



No habrá retenes ni volantas

Como las circunstancias legales en el país actualmente no lo permiten, la campaña de despistolización no incluirá retenes o volantas para detener vehículos sospechosos para revisarlos, como se había cotejado en un principio, explicó Caballero.

"Nos hemos metido en una discusión complicada de si son o no constitucionales, y por lo tanto hemos decidido, mientras llevamos a cabo foros donde aclaremos la constitucionalidad o no de estas volantas, y a efecto de no estorbar el programa nos iremos directamente al tema de canje de armas mientras llegamos a un acuerdo en cuanto a la legalidad o constitucionalidad de esto".