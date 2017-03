La Semov reforzará programa anticorrupción con 55 acciones

Tras la encomienda del gobernador Aristóteles Sandoval desde 2015, la Secretaría continúa con su plan contra las irregularidades en la dependencia

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAR/2017).- Luego que la Secretaría de Movilidad de Jalisco (Semov) implementara un programa para combatir la corrupción, tras la llegada de su titular Servando Sepúlveda, la dependencia buscará este año reforzar 15 procesos a través de 55 acciones y estrategias.

Hasta ahora, los resultados de la estrategia son: de 600 mil trámites realizados en promedio al año sólo se detectaron 12 con indicios de corrupción, de los cuales ocho fueron archivados por falta de elementos y sólo un funcionario fue inhabilitado de su cargo.

La explicación oficial tiene dos salidas: hay poca corrupción en trámites o no se están detectando los casos que violentan la ley.

Tampoco hay denuncias penales por corrupción y el registro indica que sólo se han presentado cinco recursos, pero anteriores a la llegada de Servando Sepúlveda, según un informe del área jurídica, el cual revela que algunos funcionarios denunciados siguen cobrando en la nómina, como Berenice R. y Rafael R., implicados presuntamente en el robo de expedientes.

Respecto a la falta de denuncias, Horacio Villaseñor, director de Planeación y Profesionalización, responde que se debe a la falta de cultura de denuncia. “La gente no tiene confianza en los Gobiernos”. Mientras tanto, la Dirección de Recursos Humanos señala que no cuenta con información sobre el número de empleados dados de baja por corrupción y el área de Responsabilidades contesta que no se ha dado de baja a personal administrativo involucrado en estas anomalías.

En lo que refiere a los policías viales ya se iniciaron 337 procedimientos de responsabilidad por quejas ciudadanas, pero apenas hay ocho remociones. El resto fueron amonestados o suspendidos temporalmente. Además, se atendieron 121 quejas contra personal administrativo, siendo sancionados 19, siete suspendidos y 29 inhabilitados por seis meses, según el área de Responsabilidades.

Entre los logros, Villaseñor remarca que todo el personal tomó un curso de ética y valores, a la par de la realización de auditorías en todas las áreas. Por otra parte, se habilitó un buzón de quejas y denuncias en línea que en el último año recibió 21 reportes de corrupción y también se creó la aplicación “Movapp” para que los conductores paguen sus foto-infracciones. Para reforzar la estrategia, Villaseñor detalla que junto con la Contraloría del Estado se identificaron 15 procesos a través de los cuales se emprenderán diversas acciones que van desde la revisión de los dictámenes por parte del despacho del secretario, la creación de un órgano de control especializado, la certificación de choferes mediante programas de instrucción, mayor supervisión en el otorgamiento de concesiones y permisos de transporte público y taxis, la expedición de folios electrónicos, campañas de sensibilización y programas permanentes de capacitación, impulsar el servicio profesional de carrera, obligar a los agentes viales a presentar su declaración patrimonial y de intereses, la instalación de cámaras de seguridad, entre otros.

NUMERALIA

Resultados del plan

Indicadores para medir el programa anticorrupción en 2016, según la Secretaría:

118 procedimientos de responsabilidad administrativa (contra 46 en 2015).

46% disminuyó el porcentaje de infracciones no sustentadas en el último año.

100% del personal capacitado en la cultura de la honestidad y los valores.

100% de las áreas están en el proceso de auditoría y la supervisión es permanente.

21 denuncias por corrupción recibidas en la página web de la Semov.

90% de las denuncias por corrupción son atendidas.

90% de los casos identificados con corruptos han concluido en un trámite.

600 mil trámites realizados sólo proceden con un poder certificado ante el notario público.

PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA

Siguen trabajando 406 policías viales reprobados

En lo que va de la administración, dos mil 120 policías viales han presentado sus evaluaciones de control y confianza, según la Dirección de profesionalización y vinculación con seguridad nacional, que señala que mil 530 aprobaron y 575 tuvieron resultados reprobatorios.

El problema es que 406 agentes continúan en servicio activo y solamente 169 fueron dados de baja. Este mes, el fiscal Eduardo Almaguer urgió a todos los Ayuntamientos para que den de baja a la brevedad a todos los elementos que no aprobaron sus exámenes de control y confianza, pues la tendencia es mandarlos a otras áreas, pero dentro de la corporación.

Lo mismo sucede en la Secretaría de Movilidad: los agentes reprobados trabajan en las calles realizando labores de agilización de tráfico sin foldera hasta que se defina su estado jurídico. En caso de no darlos de baja, el fiscal advirtió con denunciar a los titulares de las dependencias.

Horacio Villaseñor, director de Planeación y Profesionalización de la Semov, refiere que se han analizado todos los expedientes reprobatorios y junto con el Consejo Estatal de Seguridad se determinó que 170 agentes reprobados serán reevaluados.

Los demás serán separados de su cargo, pero todavía no hay una fecha porque están en negociación con cada elemento.

Algunos saldrán con un retiro voluntario o con su finiquito. Otros por retiro anticipado o con una orden de un juez.

Área de Asuntos Internos

Evaluaciones de control y confianza durante el periodo 2012 a 2017

Total de elementos que reprobaron en las evaluaciones: 575.

No aprobados que continúan en servicio activo: 406.

Han causado baja: 169

PIDEN DÁDIVAS Y ABANDONAN LABORES

La Dirección Jurídica reporta que el año pasado fueron sancionados 14 agentes viales por actos de corrupción. De esos, siete fueron removidos del cargo y cinco más suspendidos por periodos que van de tres a 20 días. Y dos más fueron amonestados.

Los motivos de las sanciones son diversos: por solicitar dádiva, desatender órdenes de un superior, abandono de labores, quejas y reportes ciudadanos, por realizar un mal procedimiento y no informar sobre la detención de un sujeto.

En lo que va de la administración han sido sancionados 28 agentes viales por motivos similares, aunque solo 12 de los elementos han sido removidos del cargo. Solo un caso ameritó presentar una denuncia penal, pero fue archivada y se desconoce si el policía vial continúa trabajando en Movilidad. Se trata de la averiguación previa 135/2014 integrada en el Ministerio Público de Casimiro del Castillo, donde un policía vial disparó presuntamente con arma de fuego a otro elemento, que perdió la vida.

Horacio Villaseñor, director de Planeación y Profesionalización, explicó que desde que inició la estrategia de combate a la corrupción se ha detectado que la Policía Vial y el área de Trámites son las instancias más propensas a la corrupción, por eso se trabajará reorganizar la corporación y equiparla con vehículos nuevos y tecnología. Cuando se anunció la estrategia, el gobernador prometió que se apostaría por el uso de tecnologías “inteligentes” para disminuir la corrupción por parte de los agentes de tránsito, como las folderas electrónicas para hacer el pago de la infracción de forma electrónica y reducir el monto con el pronto pago; sin embargo, este proyecto no se ha concretado.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Omiten presentar sus patrimonios

Entre 2015 y 2016 se dispararon los procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos de Movilidad, al pasar de 46 a 118 expedientes por presuntas irregularidades cometidas; sin embargo, sólo en 30 de un total de 164 casos los servidores públicos fueron suspendidos temporalmente de su cargo.

Según las estadísticas otorgadas por el área de Responsabilidades, las sanciones por corrupción son la minoría, pues casi todas las irregularidades fueron por omitir o presentar fuera de tiempo la declaración patrimonial. En el 2015 se iniciaron dos procedimientos por corrupción contra la ex funcionaria Rocío P., quien solicitó 55 mil pesos para la obtención de permisos de taxi, siendo inhabilitada por dos años, y contra el funcionario Luis F., quien pidió una dádiva, pero no fue sancionado por falta de pruebas.

El mal uso de vehículos oficiales es otra de las irregularidades. Ejemplos: en 2016 el abogado Gerardo R. prestó un vehículo oficial bajo su resguardo a una persona que no era servidor público y que chocó el auto, pero tampoco se encontraron elementos para imponer una sanción. Otra funcionaria Soledad P. se llevó un vehículo a su domicilio y se lo robaron, por lo que recibió una sanción de 30 días sin goce de sueldo.

Un caso similar ocurrió en 2016 cuando los burócratas Claudia G. y Carlos A. se llevaron un vehículo que también fue robado, aunque en esta ocasión sólo recibieron una amonestación por escrito.

Otros han corrido con mejor suerte y no han recibido sanción. El año pasado, Sandra R. y Violeta G. recibieron una dádiva de mil 400 y cinco mil 250 pesos, respectivamente, para cancelar diversos folios de multa. Jorge O. y Luis C., conducían un vehículo oficial en estado de ebriedad y tampoco han sido sancionados.

Aunque la mayoría de los procedimientos administrativos reciben una sanción menor o han sido archivados por falta de pruebas, Horacio Villaseñor, director de Planeación y Profesionalización de la Semov, explica que el aumento de los procedimientos administrativos se debe a que ha puesto atención al tema.

Para que las sanciones procedan sugiere medir la gravedad de cada irregularidad. “Los casos graves deben proceder con la separación del cargo, habría que ver cuáles son esos casos. La corrupción se combate con castigo legal. Se debería pedir que las sanciones sean aplicadas”.

Corrupción sistemática

La razón por la que los problemas de corrupción en la Secretaría de Movilidad no han sido resueltos de fondo es porque esa condición rebasa a las buenas intenciones de cambio: el tema es sistemático. Para girar el timón primero debe asumirse que ese mal se encuentra inmerso y después solucionarlo.

Según Augusto Chacón, la evaluación a Servando Sepúlveda no puede ser aprobatoria porque tras 20 meses, la dependencia aún no ha logrado cumplir con un principio básico: mantener el orden vial.

“La poca vigilancia e impunidad de los mismos ciudadanos al violar reglas de tránsito demuestran que es una Secretaría que, pudiendo estar muy presente en la vida cotidiana, casi no lo está. Ahora, con el encargo específico del gobernador, la calificación no es buena… apenas aprobatoria para esa Secretaría”.

La cifra de elementos sancionados en su opinión es mínima, y considera que al establecer castigos ejemplares, el resto de los elementos tendrían una visión de lo que puede ocurrirles si usan su puesto público para beneficiarse.

Advierte que la estrategia anticorrupción trazada en la Semov es una “simulación” pues aún se mantienen a 406 agentes viales reprobados en las pruebas de control y confianza, la estrategia al coyotaje sigue sin rendir frutos y sólo hay corrupción detectada en 12 trámites y servicios de la dependencia.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del programa anticorrupción que aplica la Secretaría de Movilidad de Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador