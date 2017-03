'Coyotes' burlan plan anticorrupción de Semov

Aunque Movilidad aplicó candados para evitar intermediarios, persisten las prácticas para agilizar trámites y reducir montos de multas, entre otros

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAR/2017).- A un año y cinco meses de que se presentara el programa anticorrupción en la Secretaría de Movilidad (Semov), los "coyotes" siguen haciendo un negocio redondo y ofrecen todo tipo de trámites afuera de la dependencia (Alcalde y Circunvalación).

Ayer se detectó una veintena de gestores que burlan a la autoridad y hasta ofrecen cartas poder notariadas para representar a sus clientes, cuando es uno de los candados reforzados por Movilidad para combatir a los "coyotes". César Gutiérrez tiene su negocio en Félix Palavicini 2034 y promete todas las facilidades para conseguir descuentos en el pago de infracciones. La oferta es prometedora: descuento de 30% por cinco fotomultas en un mes y medio: “En Movilidad se pueden tardar —afirma— hasta tres meses en resolver”. Y para evitar las sanciones viales oferta placas del Estado de México por un precio desde seis mil 500 hasta ocho mil 500 pesos dependiendo del cilindraje del vehículo.

Roberto es otro "coyote" que, a plena luz del día y a la vista de autoridades, lanza una mejor propuesta: 35% de descuento para limpiar todas las multas en una semana: “La carta notariada yo la consigo, sólo necesitas traerme factura del vehículo y el último pago”.

Mientras la ley concede 50% de descuento sólo cinco días después de la fecha de la multa, los gestores ofrecen rebajas sin importar el tiempo transcurrido.

Con ese contexto, a través de una solicitud de información se pidió detallar la estrategia y los resultados que ha tenido el combate de la corrupción en la Semov, tras la encomienda del gobernador Aristóteles Sandoval, a lo que la Coordinación de vinculación respondió que se han establecido filtros para trámites en las áreas de inconformidades y libertad de vehículos, detectadas como más susceptibles para el "coyotaje". También “contamos con documentos protegidos con papel seguridad y folio de control interno con el objetivo de evitar la falsificación en la certificación de licencias”.

Para abundar sobre el tema, Horacio Villaseñor, al frente de la Dirección de planeación y profesionalización, detalló tres estrategias más: los funcionarios están obligados a portar gafete, se hacen operativos para evitar a los intermediarios y, en caso de que la persona no pueda acudir a realizar su trámite, se le pide una carta poder certificada ante notario público. “En teoría ya no hay intermediarios porque no van a llevarse al 'coyote' con el notario para que le dé una carta poder certificada”.

Sin embargo, desconoce cuántos "coyotes" han sido sancionados por continuar con estas gestorías, desde altas, bajas, refrendos, tenencias, reportes, cambio de propietario, validaciones, trámites foráneos, infracciones, liberación de vehículos y hasta permisos. Sólo hay que pagar para acceder a los beneficios.