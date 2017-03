Habrían usado escrituras falsas para reclamo de predios en Colomos

Autoridades reiteran que no los han notificado del ultimátum de 24 horas para la restitución de predio

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAR/2017).- Autoridades estatales no descartan que el particular que reclama la restitución de 5.7 hectáreas que se localizan en Colomos III tenga escrituras falsas del predio, señaló Carlos Trejo, procurador social del Estado.

“Pudieran llegar a ser. Habrá que revisarlas. Lo que sí es que tenemos muy claro los predios que son propiedad del Estado. Los terrenos fueron adquiridos por el Gobierno del Estado de 1897 a 1899, 1901 por una sola causa: asegurar el abastecimiento de agua. Esos predios tienen un fin” explicó el funcionario.

Trejo mencionó que hasta la tarde de ayer no habían sido notificados del plazo otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco para que en 24 horas el Gobierno de Jalisco informara que cumplió con las medidas cautelares emitidas por el un juez federal para devolver a un particular la posesión de 5.7 hectáreas en un predio del Colomos III: “La desconocemos. La verdad es que es un tema que se maneja mucho en los medios de comunicación y hasta donde tengo entendido, por la Secretaría General de Gobierno y todas las dependencias, es que no la hemos recibido en los términos en los que lo ha manejado la prensa. Creemos que puede haber algún tipo de confusión, estaríamos a la espera de las notificaciones formales del juicio”, apuntó Trejo.

El procurador social dijo que mantienen la defensa de Colomos III en diferentes frentes. "Nuestro objetivo es ir en cada uno de ellos convenciendo a los jueces de que tenemos la razón”.

El Gobierno del Estado mantiene su postura de que el predio reclamado está fuera del área protegida, sin embargo el amparo otorgado y las escrituras señalan que el terreno se ubica en la zona de recuperación de Colomos III.

FRENTE A FRENTE

Los argumentos del Gobierno y el particular

• Reiteran: “Está fuera del área protegida”

Roberto López Lara, secretario general de Gobierno

El funcionario insistió en que las 5.7 hectáreas que el particular reclama y deben ser restituidas no se ubican dentro del área natural protegida de Colomos III y se busca crear dudas sobre la ubicación de los terrenos. López Lara destacó que los predios reclamados por el particular no son los mismos de los que tiene posesión el Gobierno estatal. Adelantó también que se investiga presuta falsificación de documentos y ello será uno de los elementos en la defensa de los predios.

• Niegan que documentos sean apócrifos

Juan Carlos Soto, abogado del particular que reclama los predios en Colomos III

El litigante afirmó que el Estado no podrá sostener su postura de que los lotes están en lugares diferentes, ni tampoco que las escrituras que ellos tienen son apócrifas. “Dicen hubo confusión (...), pero lo cierto es que tienen que cumplir”.

Adelantó que después de la nueva petición que le harán al juez porque el Estado no ha acatado la restitución de los predios, buscarán retirar los anuncios que están en el lugar con la leyenda de que el terreno “es de los jaliscienses”.

VOCES

Sector empresarial y autoridades opinan

• Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

La titular de Semadet dijo que respaldarán la lucha para recuperar el terreno de Colomos III y no cederlo a un particular, pese a que están obligados por un amparo. Señaló que el Gobierno del Estado tiene pruebas de que el predio en disputa fue comprado durante la administración del ex gobernador Luis Curiel para convertir el espacio en un área verde protegida. Ruiz Mejía indicó que respetarán los tiempos de los juicios, no obstante, señaló que defenderán hasta la última instancia la posesión de Colomos III.

• Daniel Curiel Rodríguez, titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

El dirigente del CCIJ destacó que debe prevalecer el estado de derecho y claridad en el tema legal: “Si en algún momento hay un error del Gobierno del Estado, eso es lo primero que se debe aclarar (…) es algo muy atractivo el terreno de Colomos para construir, por la plusvalía, sin embargo, creo que es una obligación del Gobierno de Jalisco y de los organismos que representamos esta parte de la sociedad, cuidar que estos pulmones de la ciudad no se afecten”.

• Fernando Topete Dávila, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara

El líder de los comerciantes pidió que se respete primero el estado de derecho: “Si los propietarios tienen sus escrituras en forma también tienen que respetarlos y que la sociedad entendamos que primero es el estado de derecho. Es un tema de muy buen análisis”. El empresario agregó “es un pulmón para la ciudad, ojala y le corresponda a la sociedad quedarse con esos terrenos, pero al final los jueces y el estado de derecho son los que van a imponer”.

• Mauro Garza Marín, nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco

El nuevo dirigente de Coparmex Jalisco afirmó que ante todo debe prevalecer el estado de derecho, pero no se aventuró a opinar al respecto hasta no contar con mayor información sobre el tema. Sin embargo destacó: “Es la entrada del agua de La Primavera a la ciudad de Guadalajara y una ciudad sin agua es un problema. Es un tema de competitividad. Ojalá que también eso se pueda arreglar y apoyaremos a quien tenga la razón”.