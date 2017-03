Abren siete mil beneficiados más para recibir Bienevales

El titular de la Sedis destaca que se pudo recibir poco más de ocho de cada 10 personas que estaban como beneficiarios

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAR/2017).- Para el siguiente ciclo escolar 2017 B, el programa de Bienevales del gobierno estatal podrá llegar a siete mil personas más, anunció hoy el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso.

En el ciclo 2017 A, se renovó el apoyo para 62 mil 353 estudiantes, una cifra menor a la que tenían esperada, que era de 73 mil 733.

"Finalmente, nosotros pudimos recibir a poco más de ocho de cada 10 personas que estaban como beneficiarios del programa de Bienevales, hasta el periodo 2016 B".

En total, con la renovación de los estudiantes que ya estaban inscritos, más los 27 mil 330 nuevos ingresos (de los 30 mil que se aprobaron), se llegó a 89 mil 683 paquetes entregados. Con este número de beneficiados, se logra que hubiera 17 millones 936 mil 600 viajes gratuitos en el transporte público para estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura.

Castro Reynoso destacó que todavía hay dos mil 670 personas que no han ido a recoger sus Bienevales, pero que sí fueron aprobados.

"Invitar a todas aquellas personas que fueron aceptadas, a que puedan acercarse a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), para revisar su caso en particular, porque finalmente se autorizaron los 30 mil espacios, pero sólo ellos (27 mil 330) los recogieron".

El que personas no acudieron a hacer su renovación del apoyo de Bienevales, tiene que ver con algunos aspectos, como que no continuaron con sus estudios o no salieron en listas para algún grado escolar.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR