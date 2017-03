Sin notificación para regresar predio de Colomos III: López Lara

''Esto va a dar para mucho'', dice el secretario general de Gobierno sobre la resolución de un juzgado

ZAPOPAN, JALISCO (28/MAR/2017).- Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, aseguró de nueva cuenta que las 5.7 hectáreas que un particular reclama no se ubican en el mismo sitio que las que ellos tienen en posesión en Colomos III, por lo que no tiene alcance el plazo de 24 horas que fijó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa para que Jalisco informe que cumplió con las medidas cautelares emitidas por el juez federal de restituir la posesión al quejoso.



"El Estado no ha sido notificado de esa resolución, primero tenemos que resolver que alcance tiene la resolución, dos, en caso de que me obligue a regresar un predio el predio que el quejoso demanda no es el que tiene en posesión el Gobierno del Estado, entonces esto va a dar para mucho, el juicio todavía no inicia estás son medidas cautelares", dijo López Lara.



El secretario general resaltó que el particular tiene en posesión los predios San Ramón, El Gorrión, y lo que era Hacienda La Providencia, y el Gobierno Estatal de Los Coyotes y El Tabardillal. "Son dos predios diferentes. En el trascendido que mandaron no hablan de Colomos III. Forzosamente los abogados quieren hacer sentir que esos son los predios que son de ellos".



El funcionario señaló que mantienen los predios en disputa resguardados, además de que preparan defensa por escrituras apócrifas. "La parte de la investigación que traemos donde vamos a dar a conocer cuando inicie el juicio, la parte de cómo de una escritura de tres hectáreas hicieron 33 hectáreas, esa es la confusión."



Roberto López Lara adelantó que además de esas 5.7 hectáreas están peleando otros predios de Colomos III. "Más tarde les daré a conocer un fallo que viene del tribunal agrario federal que viene en camino una sentencia favorable al Estado en un predio también de Colomos. Es de otra fracción, donde están las instalaciones del SIAPA".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ