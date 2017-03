Trabajan en regular 27 mil puestos de tianguis

Los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan están actualizando los padrones tras las anomalías heredadas por las pasadas administraciones

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAR/2017).- Los tianguis de la Floresta, Marcelino García Barragán, Valle de los Molinos, Condominio Niño Ritz, Miramar, Constitución, Lomas del Sur, La Providencia y Los Robles forman parte de una lista de 143 tianguis en los que se instalan 27 mil 150 puestos que no están regulados por los Ayuntamientos, pues no forman parte de ningún padrón oficial en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. La información es reportada por las presentes autoridades, según datos heredados por las pasadas administraciones, pero responden que siguen trabajando en el empadronamiento como una estrategia para regularizarlos, retomar el control y aumentar los ingresos.

De los municipios, el más afectado es Guadalajara. Aunque no existe una cifra exacta, el director de Tianguis, Pedro Martínez Ponce, refiere que la administración anterior les heredó un conteo de más de 18 mil comerciantes irregulares en 72 tianguis que exceden el límite permitido de los puestos. “No sabemos exactamente la cifra de irregulares porque todos los días cambia la cantidad de comerciantes”.

Ejemplos sobran: el tianguis Mirna tiene 256 comerciantes empadronados y 77 que nunca han estado registrados. O el tianguis de la Luna, en la colonia Revolucionario Meza, donde trabajan 157 comerciantes formales y 80 irregulares.

En segundo lugar con más problemas está Zapopan, con una estimación de nueve mil comerciantes que no están en el registro oficial. “Hemos encontrado comerciantes en 53 tianguis que tienen una excedencia (en el número de empadronados), en esos hemos encontrado presencia de comerciantes que no están reconocidos por el Ayuntamiento”, refiere el director de Tianguis, Enrique López. “Se dificulta hacer un conteo porque los comerciantes venden un día y a la siguiente semana no van”. Y se suman otros 11 tianguis no autorizados, según reportes ciudadanos, indica la autoridad. En lo que va de la administración, el funcionario detalla que sólo han recibido cuatro solicitudes de tianguis que buscan regularizarse: Floresta, Marcelino García Barragán, Valle de los Molinos y Condominio Niño Ritz.



En Tlajomulco hay tres tianguis irregulares con 150 comerciantes que trabajan fuera de la norma: Lomas del Sur, la Providencia y Los Robles, con 75, 33 y 40 comerciantes cada uno, respectivamente. El buen ejemplo es Tlaquepaque, pues a inicios de la administración se detectaron 18 espacios de comercio con presencia de mil 786 vendedores irregulares, pero David Mendoza Pérez, director de Ingresos, explica que hace 15 días el Ayuntamiento los regularizó. A pesar de las anomalías, hay pocas sanciones. En Guadalajara, por ejemplo, “hasta el momento se ha socializado con los comerciantes con respecto a los actos y únicamente se han realizado amonestaciones con apercibimiento verbal”, indica Martínez Ponce.