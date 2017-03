Usuarios sufren desconcierto por cierre parcial de la Línea 2

Siteur dispone de 70 autobuses para trasladar a los pasajeros entre las estaciones afectadas

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAR/2017).- Usuarios confundidos por no saber exactamente a dónde dirigirse y consecuentes prisas fue lo que pudo observarse ayer en el comienzo del cierre parcial de la Línea 2 del Tren Ligero.

“Ahora sí que me tomó de sorpresa porque yo venía de la casa de una amiga, de Periférico Sur, y voy a mi casa, a Tetlán, y pues apenas llegando aquí me dijeron cómo hacerle y me dieron un boleto”, comentó Jazmín Maciel, una usuaria.

Al bajar del tren en la estación Juárez, personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) guiaba a los usuarios que transbordarían en la Línea 2, si es que iban a Plaza Universidad o hacia fuera de la estación, en donde los esperaban camiones urbanos, para llevarlos a las estaciones San Juan de Dios y Belisario Domínguez.

“Yo no sabía que iban a cerrar una estación y esto es un poco enredoso, porque ya tenemos el tiempo medido y pues nos van a retrasar. Creo que el trabajo que están haciendo para dar a conocer está bien, pero nos hubieran comentado antes”, dijo Reynaldo Flores.

Afuera de la estación Juárez, personal orientaba con megáfonos: “¡Quien vaya a Tetlán, San Juan de Dios, Belisario, por acá, por favor!”. Aun así, había quienes preguntaban en más de una ocasión hacia dónde iban los camiones con los que se sustituirá temporalmente el servicio de la Línea 2 y a cuál debían subirse.

En cuanto a si 70 camiones serán suficientes para la demanda por este corte, el titular del Siteur, Rodolfo Guadalajara, comentó: “126 mil personas usan diariamente la Línea 2 y es un circuito rápido, una vez en operación vamos a tener una frecuencia de menos de un minuto entre cada camión. Y, si bien es cierto que no es la cantidad suficiente, tampoco podríamos tener más porque tendríamos un río de camiones detenidos”.

Debido a los trabajos de la Línea 3, el Siteur suspendió las operaciones de la estación San Juan de Dios, desde ayer y hasta el miércoles, por lo que puso a disposición de los pasajeros camiones que los llevarán de la estación Juárez a la de Belisario y de regreso.