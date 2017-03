Mototaxis, un negocio de 47.5 millones al mes

Realizan viajes para traslado de pasajeros, entrega de alimentos y productos a domicilio

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAR/2017).- En todo el Estado, los viajes en mototaxis generan ventas por 47.5 millones de pesos al mes. En el Área Metropolitana de Guadalajara son 37.7 millones y en las ciudades medidas alcanzan los 9.8.

Sólo en la metrópoli son un millón 240 mil 709 pesos al día los que gastan en viajes los usuarios de este medio de transporte.

En promedio cada unidad realiza 46.7 viajes al día y el costo por trayecto es de 12.41 pesos.

El estudio realizado por el Instituto de Movilidad revela nuevas conductas, pues no todos los mototaxis son utilizados para el traslado de pasajeros. Un nuevo “servicio” se está incrementando, y es la modalidad de entrega de alimentos y productos a domicilio, según el documento obtenido vía la Ley de Transparencia.

Se estima que las ganancias por unidad son de 225.4 diarios en la metrópoli y de 262.4 en ciudades medias, en promedio; aunque conforme con los choferes en la metrópoli son de 290.2 pesos y de 359.5 en municipios fuera de la ciudad.

Para realizar los cálculos también se incluyeron encuestas a los choferes; de éstas, por ejemplo, se obtuvo el dato para estimar en 46.7 los viajes que en promedio realiza un mototaxi al día.

De acuerdo con el Censo de Mototaxis Área Metropolitana de Guadalajara y Ciudades Medias, considerando los vehículos que operan sólo en la modalidad de transporte de personal, existen las estimaciones del número de viajes ingresos, viajes realizados, costo promedio por traslado, liquidación, ganancias, entre otros.

El documento precisa que existen mototaxis dispersos en localidades que no pertenecen a ciudades medias y quedaron fuera del alcance del estudio; además de que se detectaron una cantidad no cuantificada de vehículos inservibles.

En 2010, la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte otorgó 250 permisos para la operación de mototaxis, en los fraccionamientos de Santa Fe y Chulavista en Tlajomulco, en el denominado Sistema de Enlace Condominal; sin embargo, paulatinamente se extendieron a diversos municipios metropolitanos y en el interior del Estado.

Para sustituir este servicio irregular existe el proyecto de implementar las Cuencas de Servicio con vehículos tipo Sprinter, pero sigue sin aterrizar este nuevo modelo establecido en la Ley de Movilidad desde 2013.

EL PARQUE VEHICULAR

Concepto Metrópoli Ciudades Medias En operación 2,141 457 Días de la semana que trabajan 6.7 6 Horas al día que trabajan 12.3 12.8 Viajes al día por mototaxi 46.7 59.2 Ventas al día por mototaxi $579.5 $738.8 Liquidación al día $-243.7 $-372.1 Gasolina al día $110.4 $104.3 Ganancias al día según el censo (promedio) 225.4 262.4 Ganancias al día (según choferes) $290.2 $359.5 Costo promedio por viaje $12.41 $12.48 Total de viajes al día 99,985 25,870 Total de ventas mensuales (millones de pesos) $37.7 $9.8 Total de ventas anuales (millones de pesos) $452.9 $117.8

Fuente: Instituto de Movilidad.

EL DATO

Hay 783 vehículos descompuestos

El censo identificó que 783 mototaxis están fuera de circulación por diversas causas; sin embargo, no se descarta que en breve vuelvan a funcionar.

Prestaban el servicio principalmente en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, aunque también corresponden a Ayutla, El Salto, Jesús María, La Barca, Tala y T

PIDEN CLARA POSTURA

Para Alejandro Hermosillo, diputado local por Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, no hay una acción determinada por parte de la Secretaría de Movilidad (Semov) para detener el crecimiento de los mototaxis.

“El problema es que no hay un pronunciamiento claro, no se ha dicho con claridad si la Secretaría los va a permitir o no. Lo que he planteado desde un inicio es que nosotros estaríamos dispuestos a hacer las adaptaciones legales que se tengan que hacer para cualquiera de las dos posturas, siempre y cuando estén respaldadas en argumentos y en cuestiones técnicas”.

Aunque reconoció que desconoce el censo de mototaxis que elaboró el Instituto de Movilidad, acentúa que es necesario que este organismo argumente si estos vehículos pueden garantizar la seguridad de los pasajeros, pues de no hacerlo la dependencia debe retirarlos y ofrecer otra opción de transporte a los ciudadanos.

“Hemos cuestionado que saben en dónde están, se conocen a las personas que tienen agrupados a cientos de mototaxis. Si hubiera una acción determinada de la Secretaría (se) pudiera detener este fenómeno que está ocurriendo”.

Explicó que la Ley de Movilidad no contempla a los mototaxis, a pesar de que tienen mucha aceptación entre las personas, pero sí toma en cuenta las cuencas de servicio.

“Para muchos es la única opción para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio, o hacia otras rutas que los llevarán a sus destinos finales, pero en algunos estudios son vehículos que tienen deficiencias en seguridad, no solamente físicas sino que al estar desreguladas le abren la puerta a otro tipo de problemas como la inseguridad, la falta de certeza jurídica, no hay protección para el usuario ni regulación de la tarifa”.

De acuerdo con el reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, las cuencas de servicio integran rutas alimentadoras y difusoras por zonas de la ciudad vinculadas a las líneas de transporte masivo, a los corredores o rutas de transporte público, con origen y destino y sin derrotero específico.

“Si fuera mío ganaría un billetal”

“Si fuera mío ganaría un billetal”, comentó un mototaxista estacionado a un costado de la Estación España del Tren Ligero. Llevaba a una persona hacia el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Occidente, ubicado a unos minutos de distancia.

Respondió a la pregunta del pasajero y luego de convenir el precio del viaje (30 pesos por ida y vuelta), se frenó en seco sobre Avenida de los Ahuehuetes para recoger una polvera que se desprendió de una llanta que rechinaba .

El vehículo, comentó el hombre de 37 años, no era de él, sino de un “empresario” que rentaba otros dos. Para conseguir uno tendría que pedir un préstamo por el cual, según él, pagaría el doble. Contó que por usarlo de lunes a domingo, de las 07:00 a las 23:00 horas, tiene que pagar 300 pesos al día como liquidación, sin contar los 100 pesos diarios que invierte en gasolina. Sin embargo, son tantos los recorridos que realiza que obtiene dinero suficiente para cubrir ambos aspectos y para mantener a sus seis hijos.

Sólo en ese punto hay alrededor de 50 motos, destacó. También dijo que le da más miedo que un carro se le estampe a que un ladrón lo sorprenda y le arrebate el dinero.

En julio pasado se publicó que los mototaxis se convirtieron en “rutas alimentadoras” de la Estación España del Tren Ligero y transportaban a las personas a las colonias El Sauz, Villa Guerrero, Echeverría, Loma Bonita Ejidal, Las Águilas y Jardines de la Cruz.

Ese mes también se documentó que los representantes de una cooperativa que aglutinaba a 477 mototaxis en 24 comunidades de Tlajomulco se reunieron para repartirse el territorio.

Uno de los presentes, Gerardo Mora Barreto, comentó que en la junta determinaron “cerrar espacios” para que no hubiera intromisiones de los conductores en comunidades ajenas.

Otra zona que estrenaron los mototaxistas en 2016 fue Arenales Tapatíos, en Zapopan, donde en marzo se les observó al trasladar a personas por Prolongación Guadalupe, Mercurio y Paseos de la Primavera.

En ese entonces, Valentina Becerra, vecina de esa colonia, dijo que los conductores llegaron a principios del año. Las horas pico, la saturación de las rutas 101 y 51-AB y los días de tianguis eran los momentos que aprovechaban para transportar a más pasajeros.

En Tlajomulco, la mitad de los viajes

Tlajomulco de Zúñiga es el municipio donde comenzaron a operar los mototaxis en Jalisco, y allí circula el mayor número de vehículos: de los dos mil 141 que prestan el servicio en la metrópoli, prácticamente la mitad está en esa demarcación (mil 019). También allí se realizan la mayoría de los viajes en la urbe, con 51 mil 187 (50%), según los datos obtenidos por el Instituto mediante la observación en bases.

Considerando el número de viajes que se realizan en las distintas bases, por municipio, continúa Ixtlahuacán de los Membrillos (12 mil 340), Tonalá (11 mil 607), Tlaquepaque (siete mil 310) y Zapopan (seis mil 128).

En las ciudades medias el mayor número de viajes se generan en Tala (nueve mil 623), que supera los trayectos que se realizan en mototaxi en los municipios de Tlaquepaque y Zapopan. Y destaca la base de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco de Zúñiga, donde existe el mayor número de viajes: 10 mil 788 al día.

A pesar de que el servicio surgió en Santa Fe y Chula Vista, ni conjuntando las siete bases que hay en ambos fraccionamientos se alcanza el número de viajes que hay en una sola de San Sebastián el Grande (el número suma ocho mil 699 en esas dos zonas).



La base que se ubica en el segundo lugar en la generación de viajes en mototaxi no está en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sino en Tala, en la localidad Ruiseñores, con siete mil 344 trayectos diarios. El tercer sitio se lo lleva la base de Valle de los Sabinos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, con cinco mil 670.

GUÍA

Aplican dos metodologías

• Para realizar el estudio de mototaxis se utilizaron dos metodologías, una con la observación directa en cada base de mototaxis en donde se calculó que en la metrópoli se realizan 89 mil 286 viajes diarios en dichas unidades, pero hay que agregar los 12 mil 516 que se estima efectúan 268 mototaxis ruleteros. En el caso de las ciudades medias arrojó 23 mil siete trayectos por jornada.

• Mientras que al utilizar la metodología de encuesta domiciliaria, las proyecciones arrojaron la realización de 87 mil 469 viajes en mototaxis en la metrópoli en las bases, hay que adicionar 12 mil 516 por mototaxis ruleteros. En ciudades medias se estimó la realización de 25 mil 870 trayectos por jornada.

• “Fueron dos metodologías completamente diferentes para ver si no se nos había escapado algo por ahí”, menciona el organismo.

• En cuanto a las diferencias en los números de viajes, el Instituto de Movilidad explicó que en ambas metodologías se considera un margen de error de 3%, de manera que en ambos casos los datos son válidos, “caen dentro del margen de error”.

TELÓN DE FONDO

Piden regulación

En julio pasado, Gerardo Mora, representante de 600 operadores de mototaxis en Tlajomulco, solicitó al Gobierno del Estado que les permitiera trabajar en orden. Dijo entonces que buscaron acercarse a la Secretaría de Movilidad, pero no les dieron respuesta por ser un servicio irregular.

Destacó que su gremio poseía una concesión que les permitía trabajar desde hace siete años. Sin embargo, Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Semov, resaltó que eran “permisos provisionales” sin efecto desde que inició la administración de Aristóteles Sandoval.

DE JULIO 2016 A MARZO DE 2017

Retiran unidades de las calles

Desde julio de 2016, la Semov retiró de circulación a más de 400 mototaxis que fueron llevados a los depósitos del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) por ofrecer servicio de transporte e invadir vías primarias.

Sólo el 2 de marzo se recogieron 33 unidades. Hasta el cierre de 2016 se registraron tres mil 334 infracciones.

