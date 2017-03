Con confusión, comienza cierre parcial de Línea 2

El Siteur puso a disposición de usuarios 70 camiones que irán de Juárez a Belisario

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2017).- Con usuarios confundidos por lo no saber exactamente a dónde dirigirse, comenzó este domingo el cierre parcial de la Línea 2 del Tren Ligero.

"Ahora sí que me tomó de sorpresa porque yo venía de la casa de una amiga, de Periférico Sur, y voy a mi casa, a Tetlán, y pues apenas llegando aquí me dijeron cómo hacerle y me dieron un boleto", comentó Jazmín Maciel.

Debido a los trabajos de la Línea 3, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) tuvo que suspender las operaciones de la Estación San Juan de Dios, por lo que puso a disposición de los usuarios 70 camiones que los llevarán de Juárez a Belisario y de regreso, a los cuales se puede acceder con un boleto que estará proporcionando personal de la dependencia.

El titular de Siteur, Rodolfo Guadalajara, dio a conocer que alrededor de 300 personas estarán brindando información sobre el cierre de la Estación, que durará hasta el día miércoles.

EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN