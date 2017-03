Descartan riesgo de colapso en Templo de San Francisco

Francisco Robles Ortega confía en que los daños no sean tan graves

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2017).- A pesar de que este sábado un grupo de expertos señaló que las grietas del Templo de San Francisco de Asís, ocasionadas por los trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero, ponen a la estructura en riesgo de colapso; el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, confía en que los daños no sean tan graves.



"Antes de que se hicieran estos trabajos, las autoridades me informaron que se habían encontrado ya algunas grietas, de las cuales se tomó nota con notario, y que después de este trabajo algunas se abrieron un poco más, reconociendo que el templo, desde mucho tiempo atrás, requería de un mantenimiento amplio y profundo".



Robles Ortega señaló que no ha ido a ver los daños, pero confía en las autoridades que llevan la obra y que, resaltó, "son las únicas que tienen competencia para prevenir y evitar daños mayores".



Reconoció que hay daños como grietas y ranuras, pero subrayó que se está maximizando la situación. "No hay que alarmar de más, no hay que maximizar, ni hay que minimizar, hay que ser objetivos y lo objetivo es lo que nos informan los que están a cargo de esta obra".



Informó que este lunes se tendrá una reunión para hablar sobre los daños. Los expertos que revisan el templo, a petición del párroco Juan Manuel Muñoz Curiel, señalaron que los daños se deben al reforzamiento del subsuelo, que ha ocasionado un desequilibrio en la cimentación del inmueble de 450 años de existencia.



EL INFORMADOR/ELIZABETH MONDRAGÓN