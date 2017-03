Orgullosa de ser 'niña Cabañas'

Pina llegó a la casa-hogar cuando tenía 10 años; ahora agradece todo lo que la institución le dio

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2017).- “Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”, reza una canción de Mercedes Sosa. Pina sabe tanto de eso que lo llevó a la práctica en su vida. Tiene 33 años y trabaja en el Hogar Cabañas, en el área de ropería. Es una de las personas que se encargan de proveer las prendas de cada niño y niña de la institución.

Hace 20 años, María Josefina Luna de la Cruz, “Pina”, como le dicen todos, fue orgullosamente una niña Cabañas. Llegó a la casa-hogar cuando tenía 10 años, tras ser víctima de maltrato y violencia intrafamiliar.

“A mí el Cabañas me dio las bases, los cimientos que se necesitan para vivir. Yo llegué aquí por medio de otras personas quienes descubrieron lo que yo pasaba en mi hogar (...) Si me preguntas qué me dio esta institución, me dio amor, un calor de hogar que no encuentras”.

Cuenta que desde que llegó, sus compañeras, maestras y directivos del Hogar Cabañas se convirtieron en su nueva familia. Tuvo oportunidad de estudiar la preparatoria con carrera técnica en gastronomía, lo que le abrió las puertas cuando salió, al cumplir la mayoría de edad.

“Aquí se formó la mujer que ahora ves. Llegué sin fuerza, sin esperanza, sin motivación, pero empiezas a vivir otra cosa. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

A pesar de que tuvo trabajos bien remunerados en empresas internacionales, desde hace seis años decidió pedir empleo en el Hogar Cabañas, para regresar algo de lo que le dio la institución.

Actualmente Pina está casada, tiene dos hijos y una gran familia en el Hogar Cabañas.