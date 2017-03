Obra preventiva daña el Templo de San Francisco

Ingenieros advierten que el reforzamiento que se hizo al inmueble desestabilizó la cimentación, por lo que ven riesgo de colapso

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2017).- Las grietas en el Templo de San Francisco se amplían cada vez más, denuncian integrantes de un equipo de expertos quienes revisan el inmueble desde hace un mes a petición del padre provincial, Juan Manuel Muñoz Curiel. Los especialistas acusan que la autoridad minimiza el daño en el recinto y les preocupa, porque consideran que existe el riesgo de colapso.

En conferencia de prensa, los ingenieros señalaron que la alteración que sufre el subsuelo propicia que la estructura principal del templo se fracture. Destacan que la cimentación del inmueble religioso era la adecuada y lo demuestran sus 450 años de existencia. Sin embargo, debido al reforzamiento del subsuelo al que fue sometido, se generó un desequilibrio en los cimientos.

Desde mayo del año pasado, constructores de la Línea 3 del Tren Ligero iniciaron los trabajos de reforzamiento del inmueble ubicado en Alcalde y Revolución, preparando el recinto para el paso de la tuneladora. Entre las medidas tomadas estuvo la inyección de lechada, mezcla de cemento, arena y agua, hasta aproximadamente siete metros de profundidad, para darle soporte a la estructura (la tuneladora pasa a 30 metros bajo el suelo). Sin embargo, según la evaluación realizada por los especialistas, la medida puede generar problemas en subsuelos que carecen de compactación y cohesión como el que está debajo del templo. El fenómeno, llamado colapso por saturación, provoca que el suelo se asiente o levante y dañan la estructura del edificio. Las medidas para proteger el inmueble habrían resultado contraproducentes.

La Casa de los Perros fue otro edificio donde los trabajos preventivos para el paso de la tuneladora habrían causado daños. Aunque fue una técnica diferente, cuando la tuneladora pasó por la zona las afectaciones se incrementaron. A los especialistas del Templo de San Francisco les preocupa esta situación: las señales que tienen hasta el momento es que el inmueble se mueve milímetros.

El jueves pasado, Rodolfo Guadalajara, titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) aseguró que no hay daños estructurales y que las grietas no representan peligro para los visitantes.

“Lo que tratamos de decir es que las grietas no son estéticas, son de colapso… El riesgo de colapso sí existe porque está fracturado el inmueble. Si hay un movimiento se colapsa, no quiere decir que se vayan a caer todos los muros, a lo mejor nada más los arcos y las bóvedas, no se sabe cómo se comporte”, manifestó Alfredo Varela especialista en restauración. Además de Varela participaron en la conferencia de prensa Guillermo Aceves, especialista en estructuras, y los expertos en suelos: Sergio Carmona y Salvador Lazcano.